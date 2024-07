Seksologinja razkriva, kaj počnejo pari, ki so deležni najboljšega seksa

Obstaja pet stvari, ki jih počnejo pari, ki se lahko pohvalijo z odličnim seksom in ki jih lahko v svoje življenje z namenom izboljšati tega vključi vsak.

Tako vsaj pravi seksologinja Natassia Miller. Takole je na družabnih omrežjih delila svoje nasvete:

Pogovor

Prvi korak do dobrega ali še bolje, odličnega seksa, je iskren pogovor o tej plati življenja.

Pri tem pa upoštevati vse vidike: kaj je nekomu všeč, kaj mu ni, kaj bi poskusil, česa se boji … odkrita spolna komunikacija med partnerjema je ključna.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Kvalitetno skupno preživljanje časa

Kamor ne šteje sedenje skupaj na kavču in zrenje v takšne ali drugačne zaslone, temveč naj si vsak par vsaj 20 minut dnevno vzame čas za razvajanje v kakršni koli obliki:

masaža, objemanje, skupna kopel, sprehod … veliko je možnosti in treba jih je izkoristiti ter tako povečati stopnjo intimnosti.

Poljubi

Naslednji korak do dobrega seksa: poljubi, strastni na ustnice ali nežni na lica, čelo.. podani iskreno, s polno topline in brez namigovanja na seks so obvezna sestavina partnerstva in vodijo v boljši intimni akt.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Iskrena izpoved ljubezni

Izjaviti ljubim te mimogrede, ni težko, reči ljubim te in tako misliti, je nekaj povsem drugega.

Iskrena izpoved ljubezni vsak dan večkrat na dan je še ena pot do dobrega seksualnega življenja.

Dogovorjeni seks

Še zadnja postavka: dogovorjeni seks ni slab seks, zagotovo z dogovorom do njega pride, kar je pomembno za zdravo spolno življenje in za razmerje nasploh.

FOTO: Jacob Wackerhausen/Gettyimages

Torej: dogovor, ki se ga držita, je zadnji korak do spolnosti, ki ne bo razočarala, piše The Sun.