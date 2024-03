Spletamo pomladne venčke

Navadno menimo, da so nad nabiranjem cvetja bolj navdušene deklice, vendar pa je motivacija za to početje bolj odvisna od starosti kot od spola otroka. Mlajši bodo pri nabiranju večinoma z veseljem sodelovali, pri večjih pa bo najbrž potrebna kakšna dodatna spodbuda.

Da vam bo lažje, smo za vas poiskali nekaj zanimivih iger, ki se jih z otroki lahko igrate med nabiranjem cvetja. Seveda pa jih ne pozabite še pred izletom na travnik poučiti o cvetju, ki se ga ne sme trgati, in razložiti, da mora biti nabiranje vselej zmerno – če bomo od nekod pobrali preveč cvetlic, teh naslednjo pomlad morda na tem mestu ne bo več.

Uporabimo jih tudi kot štampiljke. FOTO: Irina Starikova/Getty Images

Majhnega otroka, starega do treh let, lahko pri nabiranju spodbudite, da bo iskal cvetlice določene barve. Naročite mu, katere barve cvet naj prinese, in ga pohvalite, če nalogo opravi pravilno. Leto ali dve starejši lahko prav tako iščejo cvetlice, ki jih naročite, vendar dodajte še časovno komponento. Eden od igralcev naroča nabiralcem, kakšne barve cvetlice in koliko cvetlic takšne barve morajo nabrati. Zmaga tisti, ki prvi prinese naročeno.

Šolarji naj prepoznavajo cvetlice na travniku, pri tem si lahko pomagajo s knjigo. V knjižnici se dobijo žepnice z imeni travniških rastlin v Sloveniji. Namesto da cvetlice, o katerih govorite, naberete, se lahko dogovorite, da jih le fotografirate ali pa zgolj najdete. Če je vaš otrok ljubitelj kuhanja, bo zanj morda zanimivo oditi na travnik s knjižico Užitne rastline iz narave (Mladinska knjiga). V tem primeru se vrnite domov s katero od užitnih rastlin ter jo pripravite za kosilo ali večerjo.

Z njimi lahko otrok ustvarja. FOTO: Irina Starikova/Getty Images

Poučite jih, da ne smejo trgati kar vseh cvetlic povprek.

Rožice in matematika

Če res ne gre drugače, lahko starejše otroke motiviramo tako, da si pri prepoznavanju pomagamo s pametnim telefonom. Obstajajo številne aplikacije za prepoznavanje rastlin, s pomočjo katerih se bo otrok (morda pa tudi vi sami) naučil imen različnih rastlin, poleg tega bo o njih izvedel različne zanimivosti, denimo to, ali so strupene ali nemara spadajo med zdravilne.

Cvetje lahko nabiramo kot darilo za babico, teto ali kogar koli drugega. Z nabiranjem šopka za darilo otroka učimo prijaznosti in pozornosti do drugih in hkrati krepimo njegovo umetniško žilico. Ročno spretni otroci bodo veseli tudi klasične travniške igre, kot je spletanje venčkov. Z nekaj dodatne opreme (posodice, ježki) pa se lahko lotijo izdelovanja ikeban, s katerimi boste okrasili dom. Med knjigami posušeno cvetje je odlična osnova za izdelovanje različnih daril, na primer kazal za knjige.

Prepoznavanja rožic na travniku se lahko lotite s knjigo v roki ali pa z aplikacijo.

Med nabiranjem cvetlic lahko vadite matematiko: naročite otroku, naj nabere dva plus tri marjetice ali dva krat štiri trobentice.