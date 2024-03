Ples energije v odnosih

Ljubezen se začne v naših srcih, nato se ta božanska energija razširi po vsem našem energijskem polju, pravi intuitivna zdravilka Cyndi Dale. Toda medtem ko iščemo ljubeče razmerje, pogosto pozabljamo na zdrave energijske meje, brez katerih ne bomo mogli vzpostaviti trajnega partnerskega odnosa. V odnosih se namreč sploh ne zavedamo vloge svojega avričnega polja, ki igra pomembno vlogo v procesu privlačnosti, ustvarjanja odnosa in uživanja v njem.

Fizične energijske meje so plast našega avričnega polja. Skrbijo za našo varnost, osnovne potrebe in zdravje – zrak, vodo, zdravo hrano, finančno stabilnost, povezane so s partnerstvom – resno zvezo, romantiko in spolnostjo. Jasno postavljene energijske meje nedvoumno odražajo, kaj smo pripravljeni potrpeti, doživeti in preživljati v odnosu – ne le v partnerskem, ampak tudi s sorodniki, prijatelji, sodelavci in drugimi.

Najbližje so nam ljudje, ki se nas fizično dotikajo – najprej starši in sorojenci, nato se objemamo s prijatelji in sorodniki, dokler ne pridemo do spolnosti. Seks je povezan s telesom in fizično energijsko dimenzijo, četudi se ta prepleta z romantiko in intimnostjo. »Če pogledate svojo preteklost, boste odkrili, da so vas nekateri dotiki ljudi podpirali, drugi so vam škodili. Bolečina in užitek sta se prepletla, zato ju je zdaj težko ločiti. Toda vsak dotik je povezan z našimi fizičnimi energijskimi mejami, ki nas ščitijo pred škodljivimi energijami, hkrati pa morajo biti dovolj propustne, da sprejmejo ljubeč dotik,« pravi.

»Če je bilo vaše otroštvo ljubeče, ste oblikovali zdrave energijske fizične meje, a če ste se soočali z nasiljem oz. zlorabo, so poškodovane in ne delujejo. Tako lahko privlačite partnerje, ki niso dobri za vas,« opozarja. »Če so fizične energijske meje zdrave, bo tako tudi spolno življenje. Tudi v obdobjih brez seksa se imamo radi, se odpiramo zdravi intimnosti in se dobro počutimo v svojem telesu. Če smo poškodovani, so spolne meje preveč toge in zavračamo ljubeče partnerje ali so preveč prepustne in izgubljamo življenjsko energijo,« pojasni.

»Med seksom si izmenjujejo fizično, vitalno življenjsko energijo s partnerjem. Če smo ljubeče naravnani, bomo dajali in prejemali ljubezen in oba bosta čutila blagodejne učinke. Toda če eden od njiju krade energijo drugemu – kar je energijski vampirizem –, bosta oba poškodovana,« pravi in doda: »Lahko traja leta, da iz svoje avre očistimo odtise nezdravega seksualnega partnerja. Če doživimo zlorabo, strupena energija ne zapusti našega telesa, dokler se zavestno ne očistimo. Energijske sledi puščajo tudi sram, občutek umazanosti, krivda, nasilje. Izkoriščevalec se polasti žrtvine zdrave energije, žrtev pa je poškodovana,« izpostavlja.