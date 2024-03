Moški se jim ne morejo upreti

Poleg fizične privlačnosti, ki je še kako pomembna, so tu še tri lastnosti ženske, zaradi katerih je za moškega še posebno očarljiva.

Energija

Ženski se ni treba nenehno prilagajati in skrbeti, da bodo vsi okoli nje zadovoljni, ampak mora znati poskrbeti zase. Vzpostaviti ravnovesje med obveznostmi in željami je umetnost, ki je ne obvlada vsaka. Tiste, ki jo, pa lahko zablestijo in izbirajo v življenju, saj ga imajo v svojih rokah.

Meje

Ženska, ki zna reči ne in postaviti mejo, prek katere ne gre, tudi za moškega, ki ga ljubi, bo v njegovih očeh zrasla. Tako namreč ostaja zvesta sebi in svojim načelom, kar je spoštovanja vredno. Ne samo v očeh dragega, ampak tudi drugih.

Ranljivost

Najgloblji strahovi, s katerimi se ženska sooča, jo delajo ranljivo, hkrati pa tudi močno, če se spopade z njimi, saj tako spozna samo sebe. In ko enkrat spozna samo sebe, je lahko ranljiva, a ve, kaj hoče, in je trdna v sebi. Vera vase pa privlači kot magnet.