V Kočevju vojna zaradi pomoči na domu (FOTO)

Namesto da bi dograjevali sedanji sistem podpore za ljudi, ki so pomoči potrebni, v občini Kočevje poteka vojna med občino in zasebnim Zavodom Jutro glede koncesije za pomoč na domu. Zavod ima koncesijo do leta 2029, a občina zahteva, da koncesijo predčasno vrne, ker ustanavljajo občinski zavod za pomoč na domu. Zavod Jutro ima 16 zaposlenih in je primerljiv s srednje velikim domom za starejše, saj ima 150 uporabnikov v občinah Kočevje in Žužemberk. Zaposleni pomagajo ljudem pri temeljnih dnevnih opravilih, kot so slačenje in oblačenje, umivanje, hranjenje, prinašanje toplih obrokov, vzdržuje...