Kaja Naveršnik, tekmovalka MasterChefa: S ponosom povem, da sem gospodinja (Suzy)

Vloga gospodinje je postala del njenega življenja, ko je spoznala srčnega izbranca Aljaža in se po dveh letih zveze preselila k njegovi družini na turistično kmetijo. Tam je našla svoj prostor, zacvetela in zbrala pogum za prijavo v oddajo, ki ji je spremenila življenje. Kaja Naveršnik pred kamerami navdušuje z veliko željo, da postane priznana kuharica. Zanjo je MasterChef Slovenija veliko več kot samo kuhanje – je pritisk, spopadanje s samo sabo, mentalni boj, nezavedno dokazovanje sebi, domačim in sodnikom, ki jih izredno ceni in si želi, da bi opazili njen trud. »Prijavila sem se z željo...