To lahko prepreči zlomljeno srce

Še tako lepa in skladna zveza se lahko podre in nekdo ima zlomljeno srce. Tega se je treba zavedati še preden se razmerje sploh začne in delovati v smer, po kateri bi bil ta scenarij najmanj verjeten.

Zato: še preden se odločite za zvezo, se poglejte v ogledalo in se vprašajte: sem pripravljen(a) dati toliko ljubezni, kot jo pričakujem od partnerja? Kajti zveza ni enosmerna cesta, temveč zahteva zrelost, sodelovanje in ravnovesje.

V njej pa je treba upoštevati štiri osnovna pravila, ki jih na srce polaga City magazine, kajti zmanjšajo tveganje za grenke solze.

Imejte realna pričakovanja glede intimnosti

Vsak v odnos vstopa z določenimi pričakovanji glede povezanosti in intimnosti.

Ključno pri tem je, da so pričakovanja realna in ne osnovana na podlagi filmskih prizorov.

FOTO: Shutterstock

Bodite odprti za predloge druge strani

Nihče nima vedno prav, nihče se vedno ne moti. Zavračanje predlogov druge strani eden od pogostih razlogov za razpad odnosa.

Poslušajta se, upoštevajta drug drugega in debatirajta o vsem, kar je pred vama.

Na drugo stran ne glejte kot na projekt

Vsak, ki vstopa v zvezo, je izoblikovana osebnost in nemogoče je pričakovati, da bo v odnosu postal drugačen. Lahko se bo nekaj časa pretvarjal, a slej ko prej bodo na plano prišle vse, tudi morda moteče lastnosti.

Če vas nekatere že od vsega začetka močno motijo, ne pričakujte, da se bo nekdo zaradi vas spremenil in naj spreminjanje sočloveka ne bo vaš cilj ali poslanstvo.

FOTO: Petrenkod/Gettyimages

Zavedajte se pričakovanj partnerja

Vračamo se na začetek: vaša pričakovanja so pomembna, pomembna so tudi pričakovanja partnerja.

Usklajenost na tem področju je podlaga za dober odnos, ignoriranje želja druge strani pa pot v pogubo.