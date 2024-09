Ali bi po prevari morali ostati v razmerju? To besedilo morate prebrati

Spoprijeti se s prevaro je eden bolj travmatičnih dogodkov v življenju. Spoznanju nezvestobe najprej sledita jeza in bes, nato šok in nejevera, sledijo dolgotrajnejša čustva, kot so krivda, žalost, ponižanje, nenehno premlevanje o dogodku in na koncu – depresija. Če smo še včeraj bili zazibani v varnost in toplino zakona, je danes vse postalo laž. Težko je sprejeti, da se svet podri. A varanje ne pomeni nujno konca ljubezni, lahko pa pomeni konec zakona. In vprašanje, ki se pri vsem skupaj poraja, je, kako nadaljevati zakonsko zvezo, in kako bo naše življenje videti v prihodnosti. Vse je odvisno od dogovora partnerjev, pa tudi od načina, na katerega je prišlo do prevare.

Dve vrsti prevare in spopadanje z njima

Številni zakoni se končajo z ločitvijo zaradi nezvestobe, a mnogi preživijo. Lažje odpustimo avanture, zveze za eno noč, izgubo nadzora zaradi pijanosti ... Gre za impulzivne prevare, ko se eden od partnerjev »ni mogel« upreti trenutni skušnjavi. To ni izgovor, vendar se da lažje razumeti. Običajno zmaga moč ljubezni, zato prevaranemu partnerju uspe prebaviti trenutek šibkosti zakonca. Okus grenkobe ostane, vendar se s časom umakne in pozabi.

Popolnoma drugače pa je, če nekdo živi vzporedno ljubezensko življenje in ima z ljubico/ljubimcem dolgoletno razmerje. Takšne prevare zahtevajo organizacijo, načrtovanje, nenehno laganje in pretvarjanje. Gre za zavestne prevare, v katerih so prisotna globlja čustva do tretje osebe. Težko jih je odpustiti. Ne kažejo le na odsotnost iskrene ljubezni, ampak tudi na popolno odsotnost spoštovanja. Pogosto se končajo z ločitvijo. Morda bi izdani zakonec nadaljeval zakon, vendar ne prenese ponižanja pred svetom, še posebej pred otroki. V teh primerih imata partnerja dve možnosti: bosta tudi po prevari nadaljevala skupno življenje ali pa bosta po ločitvi zgradila novo življenje. Nobena odločitev ni lahka.

Otrokom je treba prihraniti podrobnosti

Tudi najmlajši občutijo prevaro. Med pretresom okoli nezvestobe se soočijo z možnostjo ločitve staršev. Pogosto so priča neprijetnim prepirom. Čeprav ne gre za zlonamernost, prevarani starš pogosto čuti potrebo, da otrokom pove za afero, kar pa ima velikokrat slabe posledice. Pred tem je treba otroke čim bolj zaščititi, še posebej, če niso dovolj stari, da bi razumeli. V primeru ločitve je treba takšno odločitev otrokom sporočiti na miren in jasen način, da otrokom ne povzročamo travm.

Dolgo okrevanje in občutek izgube

Trenutki, ki sledijo zakonskim prevaram, so zelo burni, polne prepirov in medsebojnih obtoževanj. Rane so sveže, ali se bodo zacelile, pa je odvisno od pripravljenosti na dogovor in sprejemanje krivde. Če je bila afera kaplja čez rob, pomeni, da zakon že prej ni bil dober. Na površini je bilo videti mirno, a spodaj je tlelo. Če pa sta si bila partnerja blizu na vseh področjih, bosta poskušala zakon rešiti drug z drugim in s pomočjo zakonskih svetovalcev. To si morata sicer želeti obe strani.

Okrevanje po prevari je dolgotrajno in zahteva veliko skupnega dela za ponovno vzpostavitev porušenega zaupanja. Nekateri pridejo iz teh situacij močnejši in pametnejši ter se nekaj naučijo. Tisti, ki so varali, morajo takoj prenehati z varanjem, odločno in prepričljivo. To je šele prvi korak. Sledi dokazovanje, zvestoba in predanost zakoncu. Še posebej težki so trenutki popolne odkritosti, ko pridejo na dan vse podrobnosti afere. Tisti, ki je zagrešil prevaro, mora priznati vsako podrobnost, kar je boleče za drugega, za katerega so trenutki sreče, ko še ni vedel, kaj se dogaja, le še bežni spomin. Psiha prevaranega je omajana, občutek izgube pa premočan, da bi izginil čez noč, podobno kot pri vsaki izgubi, ki jo človek doživi.

Nov začetek je mogoč

Gradnja novega skupnega odnosa je zato izjemno težko delo. Boleče je ostati poročen, boleče je oditi. Peklensko je namreč živeti z nenehnimi prelaganji in obtoževanjem, partnerju ne odpustiti, ampak mu še dodatno otežiti življenje z obtoževanjem. Zakonca naj se dogovorita o kakovosti nadaljevanja razmerja. Še vedno se lahko pojavijo provokacije, vendar naj bo tega čim manj. Na srečo je danes veliko strokovnjakov za zakonsko terapijo in partnerske odnose, ki lahko pripomorejo k spravi in preprečijo destruktivno vedenje zakoncev. Komunikacijo usmerjajo v pozitivno smer za sprejemanje resničnosti in iskanje rešitev, so zapisali na stil.kurir.rs.

Sprejeti prevaro je daleč od preprostega. Nikoli več ne bo tako kot pred afero, a še to ne pomeni, da zakon ne bo boljši, kot je bil. Če še obstaja medsebojna ljubezen, bo premagala tudi ponižujočo prevaro. Če je srce prazno, pomoči ni.