Zakaj je prva ljubezen tako posebna

Prve ljubezni se zlepa ne pozabi. Pravzaprav je nikoli ne pozabimo. Skoraj nemogoče jo je izbrisati iz misli in dovolj je že refren pesmi, ime ali obisk kraja, da se prebudi spomin na človeka, ki nam je prvi ukradel srce.

Ali morda tudi sami kdaj za trenutek zaprete oči in se vrnete v čas prve ljubezni? Psihologi pravijo, da še zdaleč niste edini in da je občasno sanjarjenje o prvi ljubezni nekaj povsem normalnega.

S tem se strinja tudi zakonska terapevtka Ronnie Ann Ryan in dodaja, da je moč prve ljubezni tako velika, da nas spremlja do konca življenja. V kakšnem smislu?

Zapisana ostane najgloblje v spominu

Včasih se nam dozdeva, da še vedno slišimo smeh in besede prvega fanta ali dekleta. Čeprav se je zveza že davno končala in sta oba srečna v novih razmerjih, ob misli nanj v trebuhu zaprhutajo metuljčki. Spomini so tako živi, kot bi nastali včeraj, in sčasoma prav nič ne zbledijo.

Zakaj? Ker se vse prve izkušnje, tudi ljubezenske, zapišejo najgloblje v spomin, tam ostanejo in občasno priplavajo na plano kot nekakšni filmčki iz pretek­losti.

Drugo dejstvo, zaradi katerega spomin na prvo ljubezen ne zbledi, se skriva v tem, da ljubezensko čustvo vznikne ne­kje med 15. in 26. letom, torej v času, ko se možgani najbolj pospešeno razvijajo in zato zlahka shranijo vse z njim povezane slike.

Včasih jo v spomin prikliče vonj, včasih pesem. FOTO: Sklo Studio/Shutterstock

Prva ljubezen postavlja merila za vse druge

»Dogajanje prve zaljubljenosti v naše mož­gane vtisne vzorce, ki jih lahko uporabimo v vseh naslednjih zvezah,« meni psihologinja Susan Andersen in dodaja: »Ko srečamo nekoga, ki po videzu ali vedenju spominja na prvo ljubezen, naj bo na zavedni ali nezavedni ravni, se prižgejo senzorji privlačnosti.«

Prav v tem tiči eden od odgovorov na vprašanje, zakaj se neredko ujamemo v ljubezenska razmerja s podobnimi tipi osebnosti. Vizualno ali po vedenju: eden od razlogov za to je učinek prve ljubezni.

Pomaga nam definirati, kaj je ljubezen

Prva zaljubljenost spremeni naš pogled na življenje in tudi na to, kaj je in kaj ni mogoče.

Profesorica psihologije na državni univerzi v Kaliforniji Nancy Kalish trdi, da prav na podlagi teh spoznanj dobimo predstavo o tem, kaj je ljubezen. In tudi, kaj ni.

Lepa ali manj lepa, prva ljubezen ni nikoli pozabljena. FOTO: Gettyimages

Oblikuje čustveno identiteto

Romantična ljubezen je nekaj, kar večina med nami prvič izkusi v najstniških letih. To so leta, ko poskušamo ugotoviti, kdo in kaj smo, izkušnja prve ljubezni pa ponudi odgovor na vprašanje, kakšni smo ob poplavi intenzivnih čustev.

Ugoden razplet pozitivno vpliva na samozavest in dojemanje sebe ter nasprotno, če je negativen, slabo vpliva na samopodobo.

Ob prvi ljubezni se razvijajo empatija, komunikacijske sposobnosti in čustvena odpornost. Pomaga na novo postaviti lastne vrednote in določiti, kaj je najpomembnejše pri iskanju intimnosti.

Postane orodje za spoznavanje in povezovanje na globlji ravni

Prva ljubezen je bila oziroma je bil verjet­no nekdo, s komer smo odraščali, skupaj »potovali« skozi nerodne najstniške faze, bili priča uspehom in porazom drug drugega, premikali meje v občutljivem obdobju, poskušali ugotoviti, kdo smo, morda bili tudi intimni.

Prvi zmenek, prvi poljub ... Skratka, s prvim nas povezuje veliko izkušenj in povezanost na ravneh, na katerih prej še z nikomer nismo bili, a vendar nam je prva ljubezen zagotovila vpogled v to, kakšne vse so lahko ravni odnosa. Mnogi celo verjamejo, da je bila prav prva ljubezen njihova sorodna duša, in tega občutka nikoli ne izgubijo.

Prvi poljub, prvi seks, prvi spor, prva ljubezen nas seznani s prej neznanimi izkušnjami, zato je tako posebna. FOTO: Kiwis/Gettyimages

Ustvari vezi, ki trajajo vse življenje

Lepa ali manj lepa, srečna ali nesrečna, prve ljubezni se praviloma nikoli ne pozabi.

Vezi med dvema, ki sta jo doživela, se ohranijo vse življenje in prav nič ni narobe, če jih v spominih kdaj oživimo.