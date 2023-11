Sedem najslabših razlogov za vztrajanje v zvezi

Neredko se zgodi, da ljudje vztrajajo v zvezi, kjer ne igrajo glavne vloge ljubezen, razumevanje, spoštovanje in druge kvalitete.

Ozadja tega so različna: včasih odnosa nočejo končati zaradi spominov, zaradi strahu pred neznanim, zaradi bojazni pred samoto, zaradi finančne varnosti.

Vse to so napačni razlogi za vztrajanje v razmerju. Niso pa edini. Tu je nekaj najpogostejših.

Občutek slabe vesti

Ohranjati zvezo izključno zaradi ideje, da nekdo partnerju nekaj dolguje, da bi s tem, ko bi naznanil razhod, tega preveč prizadel ali zaradi slabe vesti, je narobe.

Naj se sliši še tako sebično, tudi v odnosu je treba na prvo mesto postaviti sebe in kadar ta ne prinaša sreče, na primeren način skomunicirati razhod.

Iskrenost do sebe in do partnerja je tista, ki v končni fazi lahko obema tlakuje nove poti do osebnega zadovoljstva obeh.

Prazne obljube

Že dolgo veste, da zadeve ne peljejo nikamor, živita v napetem ozračju, pogosto sta si v laseh.

A ko odločitev o razhodu sprejmete, druga stran z moledovanjem in prepričevanjem zatrjuje, da bo po novem vse drugače in boljše.

Nikar ne verjemite nekomu, ki sladke besede uporablja samo tedaj, ko mu začne v grlo teči voda. Morda bo teden ali dva res vse drugače, prej ali slej pa bosta zavila na stara pota, kar se je v preteklosti že večkrat zgodilo.

Naj vas ne prepričajo prazne obljube. FOTO: Fizkes/Gettyimages

Pritisk okolice

Odločitev ostati skupaj zaradi prijateljev, sorodnikov ali kogar koli drugega, je napačna odločitev.

Ne glede na to, kaj si o razhodu misli okolica, če vi oziroma vidva vesta, da zveza ne pelje nikamor, nimata druge možnosti, kot končati jo.

Strah pred samoto

Strah pred samoto je eden najpogostejših napačnih razlogov za vztrajanje v zvezi. A dejstvo je, da je nekdo, ki v odnosu ni srečen, še bolj osamljen, kot če bi bil sam.

Srečo je treba najti v sebi, partner lahko pripomore k njej, ne more pa biti njen edini vir. Včasih človek šele, ko je sam, resnično dojame, kaj ga osrečuje. Če si seveda da to priložnost.

Strah pred samoto ne sme biti razlog za vztrajanje v zvezi. FOTO: Tunatura/Gettyimages

Strah pred spremembami

Pravijo, da so spremembe edina stalnica v življenju. Res je, da so včasih strašljive, saj nihče natančno ne ve, kaj prinašajo, vendar strah pred njimi ne sme biti povod za to, da ohranjate odnos, ki vas ne izpopolnjuje.

Bolje je spremembe sprejeti in nanje gledati kot na nekaj pozitivnega. Tiste, ki spremljajo konec slabe zveze, takšne nedvomno so.

Finančna varnost

Še en absolutno napačen razlog za vztrajanje v velikokrat toksičnem partnerskem odnosu.

Bolje, kot uživati materialno lagodje v njem, se je naučiti poskrbeti zase, za svojo neodvisnost in s tem za višjo samozavest.

Velikokrat šele razhod pokaže, da sta duševni mir in samostojnost tista, ki štejeta mnogo več, kot materialna blaginja.

Otroci

Otroci so seveda velik razlog za vztrajanje v zvezi. A dejstvo je, da ti, kadar čutijo, ali celo vidijo, da starša nista srečna in so priča takšnemu ali drugačnemu nasilju, osvajajo vzorce, ki jih bodo, če bodo odraščali v toksični zvezi, za vedno zaznamovali.

Res je, da je treba, kadar so v igri otroci, dobro pretehtati svoje odločitve, a potomci nikakor ne smejo biti edini razlog za vztrajanje v disfunkcionalni zvezi.

Nasprotno, morali bi biti razlog, da se ta čim prej konča.

Otroci v toksični zvezi osvajajo napačne vzorce. FOTO: Kaan Sezer/gettyimages

Povzeto po portalu Sensa.rs