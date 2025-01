Zmagovalni recept za kuhano vino, ki je prepričalo na lokalnem tekmovanju

Hladni dnevi v letu so kot nalašč za tople napitke. Tokrat imamo v mislih nekaj, kar je v zmernih količinah primerno za odrasle, in to je kuhano vino. Lahko je belo ali rdeče, včasih je okusno, spet drugič naletimo na ne tako fine različice. Kateri pa so tisti triki, ki nam bodo pomagali do odličnega kuhanega vina? Po odgovore in recept smo se odpravili v Medvode, kjer so pred kratkim pripravili tekmovanje v kuhanju čaja in vina.

Že devet let ga pripravlja Javni zavod Sotočje Medvode, tokrat se je prijavilo deset ekip. »Vsako leto k sodelovanju povabimo krajevne in vaške skupnosti v občini Medvode, ki potem po svojih receptih pripravijo domači čaj in s svojimi recepti začinijo in pripravijo tudi kuhano vino. Vino je belo, vse tekmovalne ekipe prejmejo enako količino istega, tako da tukaj ni razlik, razliko naredijo s tem, kar vinu med kuhanjem dodajajo,« je pojasnila Tea Čejvan, vodja turističnih programov pri Javnem zavodu Sotočje Medvode.

Opisala je tudi, kako poteka ocenjevanje: »Kuhano vino in čaj ocenjujejo obiskovalci. Tisti, ki želijo glasovati, si kupijo skodelico, skupaj s skodelico pa dobijo tri glasovalne žetone, ki jih potem oddajo tistemu, ki je po njihovem mnenju pripravil najboljše kuhano vino ali domač čaj. Vsaka ekipa ima dve posodi, eno za glasovalne žetone za kuhano vino, drugo za žetone za čaj. Na koncu glasovanja komisija ob prisotnosti vsaj enega člana ekipe prešteje vse prejete žetone. Zmaga ekipa z največ prejetimi žetoni v kategoriji.«

Ne preveč sladkorja

Na zadnjem tekmovanju je najboljši čaj pripravila Krajevna skupnost Vaše - Goričane, najboljše vino pa ekipa Krajevne skupnosti Sora, kjer so nam o zmagovalnem napitku pojasnili: »Za recept se nismo kaj veliko pripravljali ali dogovarjali, ampak je vsako leto stvar trenutnega navdiha in okusa. Veliko je odvisno od tega, kakšno vino dobimo, in potem se je treba vedno malce prilagajati temu. Pomembno je tudi, da je kuhano vino lepo postreženo, z rezino limone ali pomaranče in dodatkom kakšne začimbe.«

In kaj je najpomembnejše pri kuhanju tega zimskega napitka? »Menimo, da je najpomembnejše, da ne uporabiš preveč sladkorja, ampak ravno prav, da ima na koncu lep, aromatičen okus po vinu, in ne samo sladkorju,« smo izvedeli od zmagovalne ekipe, kjer so nam na vprašanje, kako je z dodatki, v telegrafskem slogu našteli te sestavine: »Sladkor, cimet, klinčki, limonov sok.«

Kuhano vino (recept)

Sestavine lahko ustrezno prilagodimo okusu,« so zapisali člani ekipe Krajevne skupnosti Sora, ki so konec lanskega leta zmagali na 9. tekmovanju v kuhanju vina in čaja. Tekmovanje je Javni zavod Sotočje Medvode pripravil na medvoški tržnici, udeležile pa so se ga lokalne ekipe (ljubiteljskih) kuharjev. Vsem so namenili enako belo vino, vsaka pa je v lonec dodala še preostale sestavine. Zmagala je ekipa Krajevne skupnosti Sora, in tu je njihov zmagovalni recept.

Za 6–8 kozarčkov.

1 l vina

3 dl vode

5 žlic sladkorja, malo vaniljevega sladkorja

2 palčki cimeta, žlička mletega cimeta

žlička klinčkov

Priprava

V lonec dodamo vse sestavine in segrejemo. Pazimo, da ne zavre! Vino naj se kuha počasi, da se sestavine lepo povežejo. Ko pijačo postrežemo, jo popestrimo s kakšno rezino pomaranče, lahko tudi limone.

