Zakaj je japonska skimija priljubljen zimski okras

Japonske skimije sicer v vrtovih redko videvamo, toliko pogosteje pa nastopajo kot zimski okras v posodah, samostojno, manjše tudi v kombinaciji z drugimi prezimno trdnimi rastlinami.

Za zimsko zasaditev v večji posodi ali koritu so japonske skimije (Skimmia japonica) primerne zaradi svoje majhne kroglaste rasti, bleščečih listov in socvetij, ki čez vso zimo ostanejo v popkih in se razprejo šele spomladi. Kljub temu da so zasnove cvetov zaprte, so v socvetjih na koncu vejic vse prej kot skrite. Večina socvetij je velikih in obarvanih bodisi temno rdeče, rožnato ali srebrnozeleno.

