Tega nikar ne zamudite: razstava na Blejskem gradu, ki je posvečena potici

V Viteški dvorani Blejskega gradu je na ogled razstava, posvečena znameniti slovenski sladici, njeni zgodovini in tradiciji kot tudi odsevom v sodobni kulinariki. »Potica je sladica, ki napoveduje praznike in družinska srečanja in je povezana s slovensko kulturno dediščino,« so zapisali ob odprtju. Kraljico slovenskih praznikov, kot ji po pravici rečemo, je za to priložnost spekla Sonja Jezeršek, medtem ko je Maks Pogačnik v čokoladnici Molinet pripravil štiri premišljeno izdelane praline, v katere je ujel različne okuse, ki jih s potico najpogosteje povezujemo.

Ujeto znanje z več področij

Še do konca januarja bodo v Galeriji stolp razstavljene fotografije, ki bodo prikazovale postopek priprave potice, hkrati pa bodo tam predstavljene sestavine, iz katerih nastaja vsem znana sladica. Svoje mesto v razstavnem prostoru so tako našle že omenjene praline. Vsak okus zaznamuje eno slovensko regijo: »Orehova potica ponazarja alpsko regijo, makova panonsko, pehtranova je za osrednjeslovensko ter mandljeva za Sredozemlje,« so okuse povzeli v Molinetu.

»Pot od ideje do končnega nastanka pralinejev je bila zahtevna, dolgotrajna in polna izzivov. Z lokalnimi mojstri smo združili znanje z več področij in nastal je izdelek, s katerim smo se v prvi vrsti poklonili slovenski dediščini ter ustvarili darilo, ki ga lahko s ponosom nesemo v svet,« so zapisali v čokoladnici, ki jo je pred četrt stoletja ustanovil Uroš Pogačnik, potem pa je sladko zgodbo prevzel njegov sin Maks.

Trije okusi v eni potičnici

Pri projektu je sodeloval tudi etnolog dr. Janez Bogataj, ki je pojasnil: »Razstava je sicer na Blejskem gradu, ampak sam to pojmujem kot osrednji dogodek za celo Republiko Slovenijo, ker z majhnim, a vztrajnim, strokovno podprtim korakom gradimo nekaj, česar doslej nismo imeli: pralineje v podobi potice. Kar je gotovo eden od kamenčkov v celotnem mozaiku, ki ga imenujemo slovenska potica.«

Zgodbo pa je pomagala predstaviti tudi že omenjena družina Jezeršek, predvsem mama Sonja, ki so jo med pripravo razstave posneli in fotografirali, kako peče to sladico. Fotografije so zdaj na ogled na Blejskem gradu. Morda niste vedeli: ko je dr. Bogataj pred dobrim desetletjem pripravljal knjigo o tej sladici, je za to, naj speče 42 različnih slanih in sladkih potic, prosil ravno Sonjo Jezeršek. In takrat se je mama iz znane gostinske družine lotila natančne peke, ob čemer nam je pred časom povedala: »Prej sem se jih kar nekako ogibala. Neko strahospoštovanje sem imela – tudi zato, ker nikoli ne veš, ali bo uspela oziroma kako bo uspela. Pa sem malo razmislila o njegovem izzivu in nalogo naposled sprejela. Čeprav smo za knjigo pripravili 42 različnih nadevov, sem spekla manj potic. Fotograf Tomo Jeseničnik je za knjigo fotografiral le en kos, in tako sem v eno potičnico lahko spravila tudi po tri nadeve oziroma okuse.«

