Tako dolg bi moral biti popoldanski počitek za optimalne učinke na zdravje

Spanje ima ključno vlogo pri delovanju možganov in drugih telesnih funkcijah. Pomanjkanje spanja lahko negativno vpliva na srce, pljuča, metabolizem, imunski sistem, razpoloženje in celo odpornost proti boleznim. Po drugi strani pa lahko že kratek dremež prinese številne koristi, zlasti za kognitivne funkcije in zdravje možganov.

Kratki dremeži, ki trajajo med 10 in 30 minut, lahko občutno izboljšajo spomin in razpoloženje. Študija iz leta 2022 je pokazala, da lahko že nekaj minut počitka z zaprtimi očmi izboljša spomin skoraj enako kot celonočni spanec. Raziskave so tudi pokazale, da redni kratki dremeži pomagajo pri izboljšanju razpoloženja, saj zmanjšujejo stres in povečujejo občutek sproščenosti.

Več na deloindom.si.