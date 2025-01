Na ta način pripravljena polenta nikoli ne bo dolgočasna

Polenta je ena tistih jedi, ki jo mnogi povezujejo s spomini na otroštvo. Navadno je bila skupaj z mlekom otrokom postrežena za zajtrk ali večerjo. Za nekatere tako pomeni prijetno nostalgijo, drugim pa se zdi nekoliko dolgočasna. Prepričani smo, da je vse odvisno od tega, kako je pripravljena.

Osnovni recept za polento vključuje kuhanje koruznega zdroba v slani vodi ali mleku, pri čemer je razmerje tekočine in zdroba približno štiri proti ena. Mešanje med kuhanjem je ključno, saj preprečuje nastanek grudic. Po približno 30 do 40 minutah kuhanja nastane gosta, kremasta zmes, ki jo nato lahko postrežemo kot prilogo ali osnovo drugih jedi. Dolgotrajni postopek je danes precej krajši, saj poznamo instant različico, ki je za serviranje nared v pičlih nekaj minutah.

Za bolj kremasto različico lahko polenti dodamo maslo, smetano ali kakšno vrsto sira, kot sta na primer gorgonzola in parmezan. Tako narejena je priljubljena v Italiji, kjer jo pogosto kombinirajo s tartufi ali divjačinskimi omakami. Ko se kuhana polenta ohladi in strdi, jo lahko narežemo na rezine in spečemo v pečici ali ocvremo na ponvi. Obstaja pa celo sladka različica, kjer kocke strjene polente povaljamo v sladkorju ter karameliziramo v pečici.

Nedavno pa smo na instagramu naleteli tudi na izjemno preprost recept, kako polento pripraviti na način, da bo vsebovala precej več beljakovin, hkrati pa bo bolj kremaste teksture. Gre za hiter postopek, glaven dodatek pa so jajca, zato jo avtor recepta priporoča kot okusen zajtrk. Pripravi pa jo takole.

V 250 mililitrov soljene vode stresemo 50 gramov polente in dodamo dve jajci. Vmešamo še špinačo in kuhamo, dokler se polenta ne zgosti, jajca pa se povežejo v kremasto teksturo. To traja le dve do tri minute. Na koncu jed potresemo še s pestjo zdrobljene fete, ki polenti doda slanost ter še bolj kremast občutek.