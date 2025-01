Preprosto ne boste verjeli: kako Samsung Galaxy S25 z orodji UI spreminja uporabo pametnega telefona

Nova serija Galaxy S25, ki vključuje modele Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ in Galaxy S25, s svojimi inovativnimi funkcijami postavlja nov standard, ki je enostavno nepogrešljiv za vse, ki radi ustvarjajo, eksperimentirajo in se izražajo.

Sodobni uporabniki cenimo naprave, ki našim potrebam ne samo sledijo, ampak jih tudi predvidevajo in omogočajo nove načine dela. Tu pride v ospredje Galaxy AI, srce nove serije Galaxy S25. Z napredno integracijo agentov UI omogoča izvedbo kompleksnih nalog skozi različne aplikacije, storitve in celo naprave.

Gemini – vaš osebni asistent za vse aplikacije

Zagotovo ste se že znašli v situaciji, ko ste morali žonglirati med več aplikacijami, da bi opravili preprosto nalogo. Gemini vam olajša prav to. S funkcijo Cross App Actions se lahko premikate med aplikacijami brez nepotrebnih korakov.

En pritisk na stranski gumb je dovolj, da Gemini izvede ukaze med aplikacijami Samsung, Google ali celo tretjimi aplikacijami, kot sta Spotify in WhatsApp. Na primer, preprosto poiščite urnik tekem svoje najljubše ekipe in ga dodajte v koledar z enim glasovnim ukazom.

FOTO: Samsung

Poleg tega Gemini Live prinaša možnost obdelave kompleksnih nalog v realnem času glede na to, kar vidi ali sliši. Na primer, povzame video YouTube in shrani povzetek v vaše zapiske. To ni le priročno, ampak tudi popolnoma revolucionarno za organizacijo vašega časa in informacij.

Boljša komunikacija in produktivnost

Serija Galaxy S25 gradi na priljubljenih orodjih Galaxy AI, ki so zasnovana za komunikacijo, produktivnost in ustvarjalnost. Poglejmo nekatere:

Organizacija klicev: Z UI-transkripcijo in povzetki klicev so vsi vaši pogovori urejeni in dostopni za nadaljnjo uporabo.

Z UI-transkripcijo in povzetki klicev so vsi vaši pogovori urejeni in dostopni za nadaljnjo uporabo. Pisanje brez meja: funkcije, kot je Writing Assist , omogočajo prevode na katerem koli zaslonu z besedilom, kar odpira vrata brezhibni večjezični komunikaciji.

funkcije, kot je , omogočajo prevode na katerem koli zaslonu z besedilom, kar odpira vrata brezhibni večjezični komunikaciji. Risarski asistenti: Drawing Assist združuje skice, besedila ali slikovne pozive in odpira nove dimenzije ustvarjalnega izražanja.

FOTO: Samsung

Fotografija in videografija na čisto novi ravni

Za vse, ki radi ustvarjate vsebine, bo Galaxy S25 vaš novi najboljši prijatelj. Z izjemno napredno tehnologijo Galaxy S25 serija prinaša izboljšano funkcijo Nightography in izkušnjo videa.

Nightography: samodejno zajema boljše podrobnosti pri osvetljenih in temnih delih slike z 10-bitnim HDR snemanjem. Nova dvofazna analiza odstranjuje šum na nočnih posnetkih, s tem pa posnetke povzdigne na raven profesionalnih.

samodejno zajema boljše podrobnosti pri osvetljenih in temnih delih slike z snemanjem. Nova dvofazna analiza odstranjuje šum na nočnih posnetkih, s tem pa posnetke povzdigne na raven profesionalnih. Galaxy LOG: profesionalni ustvarjalci bodo navdušeni nad funkcijo Galaxy LOG, ki omogoča spremljanje preosvetljenih področij ali napačnih barv, še preden pritisnete na gumb za snemanje.

profesionalni ustvarjalci bodo navdušeni nad funkcijo Galaxy LOG, ki omogoča spremljanje preosvetljenih področij ali napačnih barv, še preden pritisnete na gumb za snemanje. Makro fotografija: s pogonom ProVisual in novim 50 MP ultraširokim senzorjem je zdaj mogoče ujeti osupljive makro posnetke.

Samsung Galaxy S25 serija izstopa tudi z izjemno strojno zmogljivostjo. Napreden čip Snapdragon® 8 Elite za Galaxy omogoča izboljšano nočno fotografijo s Spatio Temporal filtrom, ki zazna premikajoče se in statične objekte ter odstranjuje šum na posnetkih v slabi svetlobi. Ne glede na to, ali ste profesionalni videograf ali ljubitelj snemanja, boste s telefoni Galaxy S25 vedno dosegli popolne rezultate.

FOTO: Samsung

Zakaj je telefon serije Galaxy S25 vaš naslednji nakup

Vse zgoraj naštete funkcije in izboljšave dokazujejo, da Galaxy S25 ni le telefon, temveč vaš osebni asistent, kreativni partner in orodje za produktivnost. Ne glede na to, ali radi ustvarjate, delate na poti ali preprosto želite imeti najboljše, kar ponuja tehnologija, je Galaxy S25 pravi izbor za vas.

Novi pametni telefoni Samsung Galaxy S25 so že na voljo v prednaročilu. Zgrabite priložnost in doživite prihodnost, ki je že danes na dosegu vaše roke.

* Galaxy AI funkcije bodo na voljo brezplačno do konca leta 2025 na podprtih Samsung Galaxy napravah.

FOTO: Samsung

Naročnik oglasne vsebine je Samsung.