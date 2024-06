Preprost trik za odstranjevanje plevela

Če tudi vaše dvorišče kazi plevel, ki raste iz špranj med tlakovci, iz peska in izpod kamenčkov ter ste nad njim že obupali, spoznajte preprost način, s katerim ga lahko premagate.

V pol litrsko plastenko z razpršilom nalijte dva decilitra in pol alkoholnega kisa, dodajte žlico in pol grenke epsomske soli, dolijte vodo, pretresite in z mešanico poškropite plevel.

FOTO: Bilanol/Shutterstock

Res je, da boste morali postopek ponoviti večkrat, kot če bi uporabljali kemične herbicide, a način je naravi prijaznejši in tudi cenovno ugodnejši od druge možnosti.

Plevel škropite v vročem soncu, saj pripravek tedaj učinkuje bolje, ni pa ga dobro uporabljati na vrtu, saj kis spremeni vrednost pH zemlje, sol škoduje njeni rodovitnosti.

Na vrtu je proti plevelu najbolje uporabiti zastirko. FOTO: Mkovalevskaya/Gettyimages

Plevel na vrtu je najbolje zatreti z zastirko iz slame ali lubja, ki ovira njegovo rast, zadržuje vlago v zemlji in jo na dolgi rok plemeniti, kajti med razpadanjem naravne zastirke se v prst sproščajo hranljive snovi, piše 24sata.hr.