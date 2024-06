Slama bo odvrnila polže

Čeprav junij že trka na vrata, je vreme še precej spremenljivo in skorajda vsak dan se vrtički razveselijo vsaj kakšne kaplje dežja. A to ne pomeni, da bo tako tudi naslednji mesec. Vzdrževanje vlage v tleh ta mesec zato spada med najbolj pomembna opravila na zelenjavnem vrtu, enako pa bo veljalo še vse poletje, če ne bo hujših vremenskih odstopanj, seveda. Da bi bilo treba pridelek manj zalivati, uporabimo zastirko, ki ima poleg tega še mnogo drugih pozitivnih lastnosti. Za kateri material se bomo odločili, je stvar osebne preference oziroma tistega, kar imamo pri roki ali nam je najlažje dostopno.

Kosi lubja so estetski dodatek okrasnim gredicam, za zelenjavni vrt niso primerni.

Med najpogosteje uporabljenimi zastirkami so leseni sekanci, te je na zelenjavnem vrtu veliko bolje uporabiti kot kose lubja, ki jih pogosto opazimo na okrasnih vrtovih. Za zelenjavne takšna zastirka ni primerna, enako velja za sekance iz suhega lesa, oboje namreč iz zemlje srka dušik, eno bistvenih hranil večine zelenjadnic. Če se odločimo za zastirko iz lesnih sekancev, zato uporabimo sveže veje, na njih se lahko tudi še držijo listi.

Slama je boljša izbira kot seno, saj lahko s slednjim na vrt prinesemo semena travniških rastlin in plevela.

Kot zastirka se pogosto uporablja tudi slama, ta je še posebno koristna na vrtovih, okrog katerih mrgoli polžev, saj jih bo ostra slama odvrnila od sadik. Slama ima tudi to prednost, da je izjemno izolativna, če jo na tla položimo, preden se ta močno segrejejo, jih bo še kar dolgo ohranila hladnejša. Mnogi namesto slame uporabljajo tudi seno, kar pa je lahko problematično. Če so med njim namreč rastline, ki so bile pokošene, ko so cvetele, se lahko zasejejo na našem vrtičku in pozneje bomo imeli ogromno dela z njihovim odstranjevanjem.

Neoprana ovčja volna je ena najboljših zastirk. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Ovčja volna zadržuje vlago

Odlična zastirka je ovčja volna, saj ne le preprečuje, da bi iz tal izhlapela voda, ob dežju te res veliko vpije in jo nato tudi zadrži, zato bodo tla pod njo zelo dolgo vlažna. Ovčja volna, za zastirko uporabljamo zgolj neoprano, naj bi odvračala tudi voluharje, zato jo velja preizkusiti, če nam težave povzroča ta škodljivec. Kupimo jo v nekaterih specializiranih trgovinah, še bolje pa bo, če se obrnemo neposredno na ovčerejce.

Takoj za njo je po koristi, ki jo ima na vrt, kompostna zastirka. Ker je kompost poln hranil, jih bo dovajal tudi rastlinam, zato je še posebno koristen v obdobju, ko sadike šele prestavimo na vrt. Ker je kompost sipek, je to tudi edina zastirka, ki jo lahko posujemo po tleh takoj za tem, ko opravimo setev, saj se bodo mlade rastlinice brez težav prebile skoznjo, česar ne moremo reči za druge zastirke.

Črna folija se dobro obnese spomladi, ne pa tudi med poletno vročino.

Mnogi se namesto za naravno zastirko raje odločijo za tisto iz umetnih materialov, najpogosteje črno folijo. Ta med poletno pripeko ni najboljša izbira, saj bo tla še dodatno segrela, se pa prav iz tega razloga dobro obnese spomladi, ko so temperature tal in zraka še nižje. Zaduši tudi plevel in travo, pravzaprav vse, kar raste pod njo, saj je folija dovolj debela, da skoznjo ne pronica svetloba, brez te pa tudi rastline ne rastejo.