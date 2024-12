Praznične kalorične bombe

Vsak skrbnik psa ve, kako težko se je upreti prosečim pasjim očem, ki se upirajo v človeka v želji po priboljških z mize. Vendar bi morali biti odgovorni in ne glede na vse prošnje in morebitno cviljenje psu odreči hrano s prazničnega jedilnika. Ta je namreč običajno še bolj neprimeren zanj kot običajna kosila, saj so jedi izjemno kalorične in močno začinjene. Za srednje velikega psa, kot je beagle, je puranji zrezek v količini, namenjeni človeku, enako, kot če bi ljudje pojedli skoraj štiri. En pečen krompir je za psa, kot bi človek pojedel lazanjo in pol.

Že najmanjši košček hrane bo velika poslastica, zato ne pretiravajte s količino.

»Številne priljubljene praznične poslastice so kalorične bombe, zaradi česar je prekomerno hranjenje kosmatih družinskih članov veliko tveganje in lahko povzroči resne zdravstvene težave, vključno s pridobivanjem telesne teže,« opozarjajo veterinarji. Izkazovanje ljubezni do hišnih ljubljenčkov ne pomeni nujno, da z njimi delite svoj krožnik. Stvar je še posebno pereča, če vemo, da je debelost vse pogostejša težava pri hišnih ljubljenčkih ter da povečuje tveganje za sladkorno bolezen, artritis, bolezni srca in težave z dihanjem.

Vi morate biti glas razuma. FOTO: Kerkez/Getty Images

Poleg tega hišni ljubljenčki pogosto bruhajo ali imajo drisko, če se njihova prehrana nenadoma spremeni. Zato je najbolje, da se tudi med prazniki čim bolj držite običajne hrane in rednih obrokov.

Nevarna živila

Ne nazadnje je veliko živil lahko nevarnih za hišne ljubljenčke. Nadevi in ​​omake pogosto vsebujejo čebulo, por in česen, pite in torta pa rozine in ribez, ki so vsi lahko smrtonosni tako za mačke kot za pse. Takšen je denimo tudi tatarski biftek, ki ni primeren za pse. Zanje ni primerno niti ocvrto meso, tako zaradi sestavin kot veliko kalorij.

Če že, mu postrezite z malo pustega mesa. FOTO: Jasonondreicka/Getty Images

Če si obupno želite deliti praznični prigrizek s kosmatim prijateljem, ne pozabite, da bo že najmanjši košček hrane v njihovih očeh velika poslastica, zato ne pretiravajte s porcijami. Poleg tega razmislite o zmanjšanju količine njihove običajne hrane tisti dan, da ne zaužijejo dodatnih kalorij.

Veliko živil je lahko nevarnih za hišne ljubljenčke.

Na splošno so deli pečenke, ki so varni za hišne ljubljenčke, tisti, ki so čim bolj navadni in niso prekriti z glazuro ali oljem, ki bi lahko vznemirilo njihov želodec. Pusto meso je dobra izbira, še posebno puranje ali piščančje. Svinjine se je najbolje izogibati, saj za psa (tako kot za vas) ni najbolj zdrava. A tudi pri piščancu in puranu ne pretiravajte s količinami. Enako kot za pse velja tudi za mačke.