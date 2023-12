Poglejte, kateri kmetijski stroji so osvojili mednarodne nagrade farm machine 2024

Nagrade farm machine – kmetijski stroj podeljujejo od leta 1997. Mednarodno žirijo sestavljajo uredniki in novinarji nemških strokovnih revij in časopisov Agrarheute, Traction, Agrartechnik, Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt, Land & Forst ter iz tujih uredništev in spletnih portalov, kot so na primer terre-net.fr iz Francije, tractor.bg iz Bolgarije, omnitrattore.it iz Italije, farmer.pl s Poljske itd. Vsega skupaj v žiriji sodeluje 14 različnih uredništev. 14 uredništev sodeluje v izboru. Pri nagradi farm machine je 13 različnih kategorij, od traktorjev do strojev za spravil...