Pevka Ansambla Saša Avsenika: Nikdar ne bom pozabila dneva, ko ...

Pred kratkim je izšla tudi prva pesem, za katero je sama napisala besedilo, to sicer počne že od najstniških let. Vsi vemo, kaj v Sloveniji pomeni beseda Avsenik. Kakšen je bil vaš odnos do nje, preden ste postali članica ansambla, in kakšen je zdaj? Prihajam z Dolenjske in rasla sem z zvenom diatonične harmonike. Po radiu sem velikokrat slišala tudi Avsenikovo glasbo in jo tako nezavedno spoznavala. A zares sem poznala le nekaj pesmi in zame je bilo to novo. Ko sem prvič prestopila prag Gostilne pri Jožovcu, pa me je prevzel tako ganljiv občutek, da je odtlej želja po spoznavanju te glasbe...