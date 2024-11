Ansambel Saša Avsenika pel in igral ob Niagarskih slapovih (Suzy)

Kot vselej so Sašo Avsenik, Matic Plevel, Aleš Jurman, Tommy Budin, Denis Daneu, Luka Sešek in Lucija Selak prijetno združili s koristnim. Pripravili so tri koncerte in potovali v dveh skupinah.

Živeli so v klasični ameriški hiši, ki jim jo je odstopil tam živeči Slovenec.

Pred cerkvijo, v kateri se je poročila Celine Dion.

Nekateri so si vzeli nekaj dni za raziskovanje kanadske narave in znamenitosti v okolici Algonquin Parka, tam uživali v jesenskih barvah, opazovali losa, medveda in druge živali ter si privoščili značilno kanadsko izkušnjo kurjenja ognja.

V Torontu so se jim pridružili še ostali in skupaj so obiskali Niagarske slapove, kjer so zapeli in zaigrali svojo veliko uspešnico Ena bolha za pomoč. Posnetek si je ogledalo že več sto tisoč ljudi. Oni so si na poti ogledali še nekatere znamenitosti, kot so CN Tower, živalski vrt in Ontario Lake.

»V Torontu nam je eden od Slovencev odstopil svojo hišo, tako smo lahko živeli v klasični ameriški hiši in jedli njihovo hrano. Pot smo nadaljevali v Montreal, kjer so nas prijazno gostili naši dolgoletni prijatelji, ki so nas med drugim razvajali s tradicionalnimi kranjskimi klobasami in nam razkazali mesto. Obiskali smo cerkev, v kateri se je poročila Celine Dion, se vozili s kolesi, veliko videli in doživeli,« so po vrnitvi povedali člani ansambla Saša Avsenika, ki so čez lužo sklenili številna nova prijateljstva.

Člani ansambla Saša Avsenika na letališču

Preizkusili so ikonični ameriški chevrolet camaro.

Sašo Avsenik za volanom ameriške limuzine

Zdaj so že doma in se pripravljajo na spektakel v Hali Tivoli, ki jo je v preteklosti že večkrat razprodal Ansambel bratov Avsenik. Letos bodo na oder te dvorane stopili tudi sami in 7. decembra z razširjeno glasbeno zasedbo na njem pričarali pravo zimsko pravljico – večer najlepših prazničnih melodij. Koncert bodo 21. decembra ponovili v dvorani Tabor v Mariboru.