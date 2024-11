Kapljice so vzbudile pozornost

Odličen klarinetist Tommy Budin, doma iz vasice Salež pri Trstu, in Lucija Selak, doma s Pahe na Dolenjskem, sta se pred petimi leti pridružila Ansamblu Saša Avsenika. Oba sta takrat prvič oblekla narodno nošo in jo v hipu vzljubila. Zamejski Slovenec, diplomirani klarinetist, in bodoča diplomirana medicinska sestra iz Dolenjske sta v času, ko s Sašem Avsenikom in drugimi člani ansambla nastopata na domačih in tujih odrih, že vzbudila pozornost.

Tommy tudi kot izvrstni komponist, saj je ustvaril glasbo za polko Sanjajo dekleta, melodijo in aranžma pa je skupaj s Sašem Avsenikom napisal tudi za eno največjih uspešnic ansambla Ena bolha za pomoč, za katero sta besedilo napisala Jože Potrebuješ in Jasna Kuljaj. Lucija pa je tista, ki je očarala z vokalom in interpretacijo. Po petih letih sta mlada glasbenika poslušalce presenetila s samostojno skladbo oziroma nežno balado z naslovom Kapljice, pod katero sta se podpisala tudi kot avtorja. Tommy je ustvaril melodijo, besedilo pa Lucija. In kako je prišlo do tega?

Združil ju je Ansambel Saša Avsenika.

»Ujela sva se že pri tem, ko sva oba raje govorila o glasbi kot o ljudeh. Tako se je pred enim letom porodila ideja o skupnem ustvarjanju. Nekega dne, bilo je ravno po koncertu v avstrijskem Gradcu, sem mu prebrala eno izmed svojih skrbno spravljenih besedil. Čez kakšen dan mi je poslal demo posnetek s pripisom: Tvoje Kapljice so mi dale navdih. Meni pa ga je dala njegova melodija in kmalu so se utrnili novi stavki. Besede so se objele z melodijo in dojela sva, da sva ustvarila Kapljice,« nam je zaupala Lucija. Kot to počno vsi profesionalci, sta skrbno izbrala tudi lokacijo snemanja videospota.

»Snemali smo ga v začetku septembra in ujeli še zadnje tople poletne žarke. In to čisto zares, saj je naslednji dan močno deževje poplavilo park gradu Otočec, kjer smo posneli nekatere kadre. Ideja je bila prikazati Dolenjsko, zato smo vključili tudi nekatere kadre na reki Krki v Novem mestu, pa kulturni center Janeza Trdine ter Barbovo graščino na Veseli Gori pri Šentrupertu. To je namreč okolje, kjer sem odraščala in je naš dolenjski dragulj, na katerega sem izredno ponosna,« še razkrije Lucija in doda, da s Tommyjem načrtov ne kujeta.

»Živiva v trenutku in se močno veseliva, ko skupaj ustvarjava. Tako imava občutek, da sva svobodna v glasbi, in jo z veseljem deliva tudi z drugimi. Če se bo našel kdo, ki nama bo znal prisluhniti, bova vesela,« sklene mlada pevka.