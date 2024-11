Avseniki bodo zdaj na cesti zelo izstopali. Poglejte, zakaj (FOTO)

Ansambel Saša Avsenika je v Begunjah na Gorenjskem ponosno predstavil svoj novi ASA wagen, kombi, s katerim bodo v prihodnosti doma in v tujini prevozili na tisoče kilometrov. Z njim pa bodo še bolj prepoznavni kot doslej, saj so na njem upodobljeni naši naravni biseri, otoček sredi Blejskega jezera, cvet murke, ki jih opevajo v pesmi Tam, kje murke cveto, na kombiju je celotni ansambel in tudi Sašo Avsenik s harmoniko.

»Kombi je marsikje prava atrakcija in mnogi se želijo ob njem fotografirati. Ker smo se v preteklosti znašli celo v kakšni zagati in smo potrebovali pomoč, pa je pomembno, da imamo zanesljivo in varno vozilo, ki je hkrati udobno, saj v njem preživimo veliko časa. Pravzaprav je to naš drugi dom,« pravi Sašo, harmonikar in vodja ansambla, vesel, da so jim pri nakupu priskočili na pomoč poslovni partnerji, ki so v tej navezi prepoznali edinstveno priložnost tudi za promocijo naših lepot prek Skupnosti Julijske Alpe.

Sašo Avsenik in Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj in koordinator Skupnosti Julijske Alpe

»Slovenija premore veliko promotorjev, od športnikov do kulturnikov, zlasti glasbenikov, zato smo v tem prepoznali sinergijo, da bi predstavljali naše Julijske Alpe po svetu. Oni bodo torej v tujini promovirali svoje viže, hkrati pa tudi našo regijo,« je sodelovanje opisal Blaž Veber, direktor Turizma Bled.

Večletno pogodbo so Avseniki podpisali tudi s Turizmom Bohinj. »Enkrat smo z ansamblom Saša Avsenika že sodelovali na sejmu v Berlinu, zato verjamem, da bo to sodelovanje v obojestransko korist,« je dejal direktor Turizma Bohinj in koordinator Skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus.

Cilj sodelovanja, ki bo povezal bogato slovensko kulturno dediščino z naravnimi lepotami Julijskih Alp, je torej skozi glasbo širiti prepoznavnost Slovenije ter navduševati domače in tuje občinstvo nad lepoto in kulturo naše države.

Iz Koroške so prišli bratje Fratar (od leve) Zlatko, Aleksander in Jože.

»Avsenikova glasba že 71 let povezuje ljudi in prenaša slovensko kulturo prek meja. Ponosni smo, da lahko nadaljujemo to tradicijo in s svojo glasbo predstavljamo lepote naše domovine. Verjamemo, da je glasba najboljši ambasador Slovenije po svetu, saj je univerzalni jezik, ki ga razumejo vsi. S sodelovanjem s Skupnostjo Julijske Alpe želimo torej še bolj približati naše kraje svetovnemu občinstvu. Na naših nastopih bomo skozi melodije in pripovedi delili čarobnost Julijskih Alp ter vabili ljudi, da obiščejo naše kraje, doživijo pristno gostoljubnost in se prepustijo lepotam narave,« sklene Sašo Avsenik.

Dogodku v Begunjah na Gorenjskem so prisostvovali tudi bratje Zlatko, Jože in Aleksander Fratar iz Koroške iz podjetja Hygal, ki so postali medijsko prepoznavni lani, v začetku leta, ko so prvi kupili in nato na dobrodelni dražbi zelo uspešno prodali Pahorjevo katrco.