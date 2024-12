Pet znakov, ki razkrivajo njegovo igranje orgazma

Čeprav 43 odstotkov žensk in 32 odstotkov moških priznava, da so vsaj enkrat zaigrali orgazem, je večina partnerjev prepričanih, so njihovi ljubimci in ljubimke povsem iskreni.

A če bi bili pozorni, bi morda prepoznali katerega od znakov, ki pričajo, da temu ni tako. Kajti da, tudi moški lahko v postelji igrajo.

Pet dokazov, ki ga izdajajo, da ni bil pošten, izpostavlja 24sata.hr.

Izogibanje stiku z očmi

Stik z očmi je ključen znak čustvene povezanosti. Če se mu partner po seksu zavzeto izogiba, s tem kaže na neiskrenost ali negotovost.

FOTO: Gettyimages

Napeto telo

Če ima napeta ramena in stisnjene pesti, tako izraža nelagodje ali čustveno negotovost.

Pravo intimnost izdaja sproščeno telo, napetost lahko pomeni, da partner ni povsem iskren.

Neusklajeni odgovori

Vajina govorica po akciji, verbalna ali telesna, mora biti naravna in usklajena.

Če se vam zdi, da se na vaše besede ali dotike odziva negotovo in skuša najti najboljši odgovor, najbrž nekaj prikriva.

FOTO: Gettyimages

Izdajalski čustveni izrazi

Pogosto je težko skriti resnična čustva, saj te izdaja obraz.

Če se njegov obrazni izraz ne sklada z besedami, vas skuša le prepričati, da je res užival v vročih igricah.

Hitre spremembe v vedenju

Ko se partner občasno čustveno zapre, nato pa nenadoma pokaže pretirano navdušenje, to lahko pomeni, da poskuša prikriti negotovost ali pomanjkanje resnične povezanosti.

FOTO: Gettyimages

Če se vam zdi, da nekaj ni v najlepšem redu, je na prvem mestu iskren pogovor.

Odkritost in zaupanje sta ključna za zdrav spolni in odnos nasploh.