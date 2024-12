Orgazem, fantazije in samozadovoljevanje! Zakaj ženske skrivajo resnico?

Skoraj vsi ljudje se kdaj zatečejo k nedolžnim lažem, s katerimi poskušajo partnerju prikriti resnico, da ga ne bi prizadeli. Ženske si želijo izbranca pred negotovostjo in nezadovoljstvom obvarovati predvsem v postelji, zato kdaj prikrojijo resnico.

Katera so področja, ki so največkrat tarča njihovih malih laži?

Spolne izkušnje

Ali priznati pravo število spolnih partnerjev svojemu izbrancu ali ne, je vprašanje, ki tare veliko žensk, resnica pa je običajno prikrojena za občutljivo moško dušo.

A za to je pogosto kriva tudi obsojajoča družba s svojimi neprijaznimi sodbami o spolno izkušenih ženskah.

Samozadovoljevanje

Moški, ki se samozadovoljujejo, tudi če imajo redne spolne odnose, nikogar ne presenetijo, saj to ne pomeni, da niso zadovoljni, ampak da znajo uživati tudi sami s sabo. To je splošno sprejeto kot naravno, kaj pa, ko gre za ženske?

Tudi one se zelo rade samozadovoljujejo, vsaj 60 odstotkov jih to dela redno, 30 občasno, 10 pa nikoli. Moškim to pogosto zatajijo zato, da jih ne bi obsodili kot preveč pohotne ali pa bi jih skrbelo, da jih v postelji ne zadovoljijo.

Orgazem

Več kot 90 odstotkov žensk je priznalo, da so se partnerju že kdaj zlagale o tem, ali so zares doživele vrhunec, več kot 60 odstotkov žensk pa o tem redno laže.

Nihče ne prizna partnerju, da med seksom razmišlja o kom drugem ... FOTO: Fizkes Getty Images/istockphoto

Razlogov je več – včasih se zavedajo, da orgazma ne bo, včasih hočejo skrajšati spolni odnos, včasih pa si samo želijo, da bi imel moški občutek, da so potešene in da je on zaslužen za to. Večina jih tako meni, da je moški ego bolje pobožati kot raniti.

Nekdo drugi

Nihče ne prizna partnerju, da med seksom razmišlja o kom drugem, sploh ženske rade to zamolčijo. To je erotična fantazija, s katero ni nič narobe in ne pomeni nujno dolgčasa v postelji ali potrebe po drugem, ampak preprosto popestritev.