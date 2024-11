Glavobol, solze in še kaj: šest nepričakovanih posledic orgazma

Za večino je orgazem prijeten, prav tako, kot so prijetne njegove posledice. A te so včasih malce bolj nenavadne in ob sprostitvi, boljšem spancu, pomirjenosti in tesnejšemu stiku s partnerjem prinašajo nekaj, česar morda ne bi pričakovali.

Šest neobičajnih posledic orgazma niza Huffington post.

Lahko se pojavi glavobol

Nalet strasti in nato glavobol. Ta je po podatkih klinike Mayo najpogostejši pri moških, ki pogosto trpijo zaradi migrene.

V večini primerov glavobol traja samo nekaj minut, včasih ga je čutiti več ur ali celo dni.

»Večina z orgazmom povezan glavobol opisuje kot nenadno bolečino tik pred ali med orgazmom,« je pojasnila seksologinja in avtorica Laurie Mintz ter dodala, da ni še povsem raziskano, zakaj do njega pride, strokovnjaki verjamejo, da je pojav povezan s porastom adrenalina, ki med spolnim odnosom pospešeno kroži po telesu.

Večina seksualnih glavobolov ne predstavlja razloga za zaskrbljenost, v določenih primerih pa je vendarle dobro obiskati zdravnika. Zlasti, kadar glavobol spremljata trd vrat in bruhanje.

FOTO: Prostock-studio/Gettyimages

Lahko vam gre na jok

Uživate v orgazmu, nenadoma se v očeh pojavijo potoki solza. Kaj se dogaja? Tudi na to vprašanje strokovnjaki še niso našli odgovora, pravijo pa, da glede na vse mogoče psihološke in fiziološke procese, ki se med seksom odvijajo v telesu, to ni nič neobičajnega.

»Pojav je znan pod imenom postkoitalna disforija (PCD). Precejšnje število posameznikov poroča, da se po vrhuncu počutijo žalostno, izčrpano in otožno,« je povedala spolna terapevtka Vanessa Marin in dodala, da solze niso nujno kazalnik morebitnih težav v razmerju, vendar se je, če so slednje prisotne, vendarle treba soočiti z njimi in jih odpraviti.

FOTO: Nd3000/Gettyimages

Lahko pride do navala evforije

Ni skrivnost, da so orgazmi sijajni, a pri nekaterih osebah so občutki evforije po njih posebej izraziti.

»So osebe, ki so po orgazmih izrazito evforične. Njihovo razpoloženje se znatno popravi, polni so samozavesti.

Znova - natančni razlogi za to niso znani in ni pojasnjeno, zakaj med posamezniki prihaja do tako velikih dostopanj v doživljanju vrhunca in njegovih posledic,« je povedala Marinova.

Lahko vam gre na kihanje

Še ena nenavadna in neposejana posledica doseganja orgazma je kihanje. To bi lahko bilo povezano z mešanimi signali avtonomnemu živčnemu sistemu, ki je odgovoren za spontane odzive telesa, kot sta vzburjenje in kihanje.

»Morda med poplavo hormonov pride do male zmede v možganih,« je povedal Mahmood Bhutta, otorinolaringolog, ki je proučeval ta fenomen.

FOTO: Gettyimages

Lahko se tresejo noge

Nekatere ženske pripovedujejo o drgetanju nog po orgazmu. Med vrhuncem naraste napetost v mišicah in to ne samo tistih, na genitalnem področju.

Ko se akt konča, se telo sprosti in lahko se pojavijo krči ter tresenje. Če še vam to pogosto dogaja, prehrano obogatite z živili z veliko kalija: bananami, avokadom, jogurtom.

FOTO: Sanneberg/Gettyimages

Lahko se pojavi občutek, kot bi imeli gripo

Sindrom post-orgazmične bolezni (POIS) je redko stanje, pri katerem osebe po vrhuncu dobijo simptome, podobne gripi: povišano telesno temperaturo, utrujenost, zamašen nos.

Kaj stanje povzroča, ni natančno znano, nekateri raziskovalci menijo, da gre lahko za avtoimunski odziv telesa, morda celo za alergijo na spermo.

Mednarodno združenje za seksualno medicino priporoča obisk zdravnika, če po orgazmu redno doživljate gripi podobne simptome.