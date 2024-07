Osnovno pravilo pri nakupu sončnih očal

O tem, kako pravilno skrbeti zanje, kakšen okvir izbrati in kakšna so letos najbolj modna, smo se pogovarjali z Mašo Mali iz Optike Mali. Vselej izberimo kakovostna očala in jih hranimo v tršem etuiju, tudi in predvsem, ko jih imamo v torbici ali kovčku na potovanju. Na kaj moramo biti najbolj pozorni pri nakupu sončnih očal? Predvsem bodite pozorni na to, da bo vaš nakup trajnosten. Izberite si kakovost­na očala, ki jih boste nosili daljši čas in bodo blagodejno vplivala na vaše oči. Po po­trebi jih boste servisirali in ob daljši uporabi zamenjali stekla. Kakšna so letos najbolj mod­na? ...