Okoli hiše grmički unikatnih oblik

Ko se sprehajamo po naseljih stanovanjskih hiš, pogled pogosto obstane na umetelno oblikovanih grmičkih in živih mejah. Ponekod so rastline obrezane zgolj v krogle, a iz pravilne oblike ne štrli niti listek, kaj šele vejica, spet drugod lahko občudujemo drevesa v obliki spiral pa živo mejo, ki je videti kot labirint, celo živali se najdejo tu in tam. Takšne umetnine si lahko omislimo vsi, le malo poguma in spretnosti potrebujemo.

Med oblikovanjem se večkrat umaknemo in si ogledamo, ali delo poteka po načrtih in željah.

Če hišo obkroža živa meja, najverjetneje že imamo doma škarje za obrezovanje, prav to pa je tudi vse, kar potrebujemo za oblikovanje grmovnic in dreves; za natančnejše oblikovanje je sicer dobro imeti različne škarje, večje za večje veje, manjše za vejice in liste ter baterijske ali električne z rezilom, ki spominja na žago. Da bi si olajšali delo, uporabimo še vrv, če bomo obrezovali visoko rastlino, tudi teleskopsko palico.

Akumulatorske ali električne škarje so primerne za oblikovanje večjih površin. FOTO: Serhiibobyk/Getty Images

Najbolj enostavno je grmiček oblikovati v kroglo. Najprej določimo sredino in okrog nje napeljemo vrv ali jo kako drugače označimo. Tu bo grm najširši, zgoraj in spodaj pa najožji. Z električnimi ali baterijskimi vrtnimi škarjami začnemo odstranjevati veje pri tleh, ko smo z obliko zadovoljni, pa prehod proti sredini zaoblimo in veje režemo vedno manj, ko pridemo do sredinske črte, odrežemo zgolj vršičke listov. Najbolj pomembno je, da se večkrat ustavimo in umaknemo ter obliko pogledamo z razdalje, od blizu namreč ne bomo mogli dobro videti, kaj nastaja. Ko smo s spodnjim delom krogle zadovoljni, se pomaknemo na zgornjega in znova zaoblimo prehode od sredine proti vrhu.

Z malo spretnosti lahko okolico hiše spremenimo v pravi domišljijski svet. FOTO: Thomas321/Getty Images

Če si želimo spiralno oblikovanih rastlin, bo najlažje, če se oblikovanja lotimo, ko je drevesce še mlado. Delo si bomo olajšali tudi, če namesto grmička, ki se bo razrasel v širino, izberemo drevesce. Idealne za oblikovanje v spiralo so denimo ciprese, v krogle bomo najlažje oblikovali pušpan, trdolesko, lovorikovec in kalino, ta se odlično obnese tudi v obliki labirinta, kocke, oboka …

V bolj kompleksne oblike je lažje oblikovati mlade grmovnice, nato to le še vzdržujemo z rednim striženjem.

Da bi oblikovali spiralo, potrebujemo vrv, en konec pritrdimo v tla in jo ovijemo okrog drevesa v obliki spirale, drugi konec nato pritrdimo na vrh rastline. Zdaj previdno začnemo rezati vejice tik ob vrvi, ki ji ves čas sledimo. Raje uporabimo ročne škarje, z akumulatorskimi ali električnimi ne bomo mogli biti enako natančni, prav tako lahko hitro prerežemo vrv in obliko bo treba označevati ponovno. Škarje z akumulatorskimi zamenjamo šele, ko smo z obliko zadovoljni in jo želimo le še poglobiti, da bo bolj izrazita. Tudi v tem primeru se večkrat umaknemo od drevesca in preverimo, kako napreduje oblikovanje. Mlado spiralno drevo oziroma grmiček nato le še redno friziramo, da vzdržujemo obliko.

Za pokončne skulpture uporabimo denimo ciprese. FOTO: Kelifamily/Getty Images

Ko usvojimo omenjeni obliki, urimo se lahko tudi z izrezovanjem kock in kvadratov, valjev, stožcev in drugih geometrijskih oblik, se lahko lotimo bolj zapletenih, omejitev pravzaprav ni, zlasti za tiste, ki znajo z vrtnimi škarjami in imajo bujno domišljijo ter umetniško žilico.