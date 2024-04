Odcvetelim ne porežemo listov, naredimo raje nekaj drugega

V letošnji pretopli pomladi so narcise zacvetele prej kot običajno in so se marsikje že poslovile z gredic ter travnikov. V nekoliko hladnejših in višje ležečih krajih je še mogoče opazovati te znanilke pomladi, lahko pa jih tudi kupimo v cvetličarni in z njimi okrasimo dom.

V vazi so najraje same. FOTO: Maskarad/Getty Images

Narcise so nežne in krhke le na prvi pogled, v resnici so odporne cvetlice z močno simboliko, med drugim simbolizirajo nove začetke, vztrajnost in lepo prihodnost. Dobro prenašajo nizke temperature, lahko preživijo celo pod snegom, ne moti jih neposredno sonce, bolje kot v težkih tleh uspevajo v takšnih, ki ne zadržujejo predolgo vlage.

So trajnice. Obstaja več kot 30 vrst narcis različnih velikosti, barv in oblik, njihovo ime izvira iz mitologije. Legend o tem, kako so nastale, je več. Po rimskem pesniku Ovidiju je bil Narcis zelo lep, a čustveno hladen mladenič. Zavrgel je ljubezen nimfe Eho, ta je od žalosti propadla in je od nje ostal samo odmev. Boginja ljubezni Afrodita je Narcisa kaznovala tako, da se je zaljubil v lastno podobo, ki jo je uzrl v vodnem izviru. Ker se mu je podoba v vodi izmikala, je od hrepenenja shiral in se nazadnje spremenil v rožo, ki je po njem dobila ime.

Poleg upanja in novega življenja ponazarjajo srečo, so simbol prebujanja življenja in boljšega jutri.

Po drugi različici se je v obupu, ker se mu je podoba na vodni gladini izmikala, sam usmrtil in iz njegove krvi so zrasle narcise.

Kadar jih komu podarjamo, jih vedno v šopku. En sam cvet prinaša nesrečo. Poleg upanja in novega življenja imajo narcise v različnih delih sveta drugačno simboliko: na Kitajskem denimo ponazarjajo srečo in so simbol njihovega novega leta, na Japonskem simbol prebujanja življenja in v Franciji simbol boljšega jutri.

Posadimo jih v družbo lilij, perunik, hijacint, žametnic, dalij, ciklam, hortenzij. FOTO: Veresovich/Getty Images

Za dolgo obstojnost

Narcise so v vazi najraje same, saj izločajo sluz, ki lahko škoduje drugim rastlinam. Ne gre pozabiti, da so zaradi snovi likorin strupene za ljudi in živali.

Da bi v vazi čim dlje zdržale, o tem razmišljamo že med nabiranjem ali nakupom in izberimo cvetove, ki so še nekoliko zaprti. Vode v vazi naj bo malo, da je narcise z mehkimi stebli ne bi vpile preveč in bi zato hitreje propadle. Je pa treba vodo redno dolivati in jo vsake tri dni zamenjati s svežo.

Ko cvetovi odcvetijo, čebulice pustimo v zemlji in narcise se bodo razmnoževale same.

Nekatere vrste so primernejše za rezano cvetje, druge nekoliko manj, preden jih postavimo v vazo, pod kotom 45 stopinj prirežemo stebla. Če jih nameravamo v vazo vseeno postaviti z drugimi rožami, naj bodo vsaj 24 ur v vodi same, da bodo izločile sluz.

Podobno kot ostalo rezano cvetje se tudi narcise v vazi dlje obdržijo v hladnejših prostorih, zato šopka ne postavimo v bližino grelnih teles. Prav tako ne marajo družbe zrelega sadja, ki sprošča etilen, plin, zaradi katerega hitreje odcvetijo.

Cvetove odstranimo, listov nikakor. FOTO: Mieszko9/Getty Images

Liste v vozle

Letos je za sajenje še prezgodaj, čebulice sadimo jeseni. Posadimo jih na grede, kjer so prej rasle rastline brez čebulic, najbolje jih je saditi poleg drugih trajnic, denimo v družbo lilij, perunik, hijacint, žametnic, dalij, ciklam, hortenzij.

Ko cvetovi odcvetijo, lahko čebulice pustimo v zemlji ali jih izkopljemo. Če ostanejo v zemlji, se bodo narcise razmnoževale same. Majhne čebulice, ki se razvijejo poleg stare, glavne, bodo cvetele šele, ko bodo dosegle normalno velikost.

Ko odcvetijo, jim ne porežemo listov, pustimo jih, saj jih rastlina uporablja za energijo, ki jo naslednje leto uporabi za oblikovanje cvetov. Liste raje povežemo v vozle in jih porežemo šele, ko porumenijo. Če jih bomo prej, prihodnje leto ne bodo cvetele.