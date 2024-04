Nova metoda nakupovanja živil 6–1: tako bomo prihranili kar nekaj denarja in bolj zdravo jedli

Da se je po nakupih živil pametno odpraviti s seznamom v roki ali vsaj v glavi, ve vsak, ki se trudi kolikor toliko načrtovano voditi domače gospodinjstvo. Pretkani trgovci nakupovalca kaj hitro premamijo, tako da se v njegovem vozičku znajde obilica (ne)potrebnih in nezdravih izdelkov, pogosto predelanih. Da bi prihranili denar, se karseda zdravo prehranjevali in, kar je tudi pomembno, zmanjšali količino zavržene hrane, iščemo načine, kako nakupovati ekonomično in učinkovito.

Po spletu se je kot blisk razširil posnetek newyorškega kuharja Willa Colemana, ki svetuje uporabo metode nakupovanja 6–1. Ta temelji na izbiri živil po ključu šest vrst zelenjave, pet vrst sadja, štiri beljakovinska živila, tri škrobnata živila, dve omaki ali namaza in za konec eno živilo, s katerim se bomo razvajali. Tovrstni izbor zagotavlja, da bomo imeli v kuhinji dovolj osnovnih živil, iz katerih bomo pripravljali raznovrstne in zdrave obroke. Po tej formuli se namreč izognemo tudi nakupu vnaprej pripravljenih, visoko procesiranih živil, ki so na prvi pogled cenejša, dolgoročno pa se izkaže, da ni tako.

Po korakih

A gremo k podrobnostim. Recimo, da se v trgovino odpravimo enkrat ali dvakrat na teden. Na ta način lahko izbiramo svežo, sezonsko in lokalno zelenjavo in sadje, ki na hladnem brez težav zdrži teden dni. Največja izbira bo seveda v prihodnjih mesecih, ko bo vrtnarska in sadjarska sezona na vrhuncu, a tudi zdaj brez težav izberemo šest vrst zelenjave, na primer korenje in kolerabo, zelje, solato, bučke, jajčevce in cvetačo, ne pozabimo na čebulo in krompir. Domače sadje je sicer trenutno omejeno predvsem na jabolka, vselej pa so na voljo banane in pomaranče, na policah so že borovnice, čakamo prve jagode in hruške.

Veliko manevrskega prostora ponuja skupina beljakovinskih živil, tu se ne omejujemo na meso, ribe in mesne izdelke, saj jih brez težav nadomestimo s stročnicami. V pripravo kosila vključimo tudi mlečne izdelke, različne vrste sirov in smetane pa seveda jajca.

Seznam dopolnimo s testeninami, rižem ali drugimi škrobnimi živili, privoščimo si tudi kakšno posebno omako in seveda kakšno pregreho, ki ni nujno zdrava.

Razmerje živil od šest do ena zagotavlja, da bodo na jedilniku prevladovale zdrave jedi, količine pa seveda prilagodimo domačemu omizju.

