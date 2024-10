Naravo prinesemo v dom (FOTO)

Letošnjo jesen bomo naravo prinesli v svoje domove, tako vsaj narekujejo trendi. Dekoracija, s katero bomo popestrili prostore, je navdihnjena z vsem, kar je jesenskega, zanjo pa ne bo treba zapravljati denarja, ampak se le odpraviti v bližnji gozd. Tam poiščemo lepo vejo, na kateri je jesensko listje, čim bolj je razvejana, tem bolje, jo odlomimo ali odžagamo in doma vtaknemo v vazo. Velikost izberemo takšno, da ustreza prostoru.

V manjše bomo postavili manjšo in manj razvejano, da ne bo zasedla preveč prostora, v večjih pa si lahko damo duška in izberemo kakšno res lepo, veliko in razvejano, z veliko listi. Manjše postavimo v vazo na mizi, velike na tla, še posebno če imamo kak prazen kot. Takšna veja bo uporabna še vso zimo, ko bo jeseni konec, bomo liste, če ne bodo odpadli sami, potrgali in namesto njih na vejo napeljali svetlobno verigo z manjšimi ali večjimi lučkami, ki bodo dom odele v praznično vzdušje in prijetno svetlobo.

Aranžma ustvarimo iz reči, ki jih naberemo med sprehodom po gozdu. FOTO: Petra Schüller/Getty Images

Namesto sintetičnih dišav raje uporabimo naravne. FOTO: Mizina/Getty Images

Pozimi bomo listje na veji zamenjali z lučkami in ustvarili praznično vzdušje.

V vazo lahko vtaknemo tudi suho cvetje in druge elemente. FOTO: Firn/Getty Images

Iz lubja ikebana

Tisti, ki se jim veje zdijo preveč ali zanje nimajo prostora, si lahko dom okrasijo z drugimi elementi iz narave, denimo jesenskim cvetjem, jesenskimi lončnicami, ki jih lahko povsem brez skrbi prinesemo tudi v zaprt prostor, odlično se obnesejo tudi suho cvetje, plodovi in sadeži. Lahko si omislimo ikebano, izdelano iz kosa lubja. Tega položimo na lesen podstavek, dodamo mah, kakšen storž pa kostanj in kostanjevo ježico, nekaj želodov, jabolko in kakšno okrasno bučo.

Pravil pravzaprav ni, domišljiji pustimo prosto pot in ustvarimo nekaj, kar nas bo razveseljevalo. Upoštevajmo le, da sveži plodovi, kot so jabolka, hruške in buče, ne bodo trajali večno, zato jih bo treba čez nekaj časa, odvisno od toplote v prostoru, zamenjati z novimi. A jih ne zavržemo, temveč porabimo, in sicer tako, da z njimi dom odišavimo.

Da dišeče sveče in osvežilniki prostora, ki jih vklopimo v vtičnico, niso najboljša izbira, smo že večkrat pisali. V zrak namreč oddajajo spojine, ki lahko pri tistih bolj občutljivih povzročijo težave z dihali, pa tudi sicer ni ravno priporočljivo vdihovati neznanih kemikalij. Namesto tega na štedilnik raje pristavimo lonec z vodo, ki smo ji dodali rezine jabolk in hrušk ter drugega jesenskega sadja, obvezno dodamo še začimbe, kot so klinčki, zvezdasti janež, cimetova paličica in podobno. Vse nato počasi kuhamo, da bodo dišave preplavile prostor, ko je sadje kuhano, pa ga lahko pojemo; če ga zmeljemo s paličnim mešalnikom, bomo dobili slastno čežano.

Enostavno in čudovito FOTO: Oksanakiian/Getty Images

Krasni so jesenski aranžmaji, pri katerih kot podlago uporabimo kos lubja.

Prostor odišavimo tudi z različnimi čaji, zlatim mlekom, ki je v hladnejših delih leta še posebno dobra izbira, saj kombinacija kurkume in ingverja krepi imunski sistem, ali kuhanim vinom.

Zlato mleko bo prostor odišavilo in okrepilo naš imunski sistem. FOTO: Ad077/getty Images