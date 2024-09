Najboljše čistilo za kabino za prhanje

Ohranjanje vedno čistega stekla kabine za prhanje ni lahka naloga, saj ostanki vode, mila, šamponov in drugih sredstev, pustijo veliko sledi, tu je še vedno prisotna vlaga, zaradi katere se na površini lahko pojavi plesen.

Obstaja veliko čistil, ki so namenjena čiščenju te površine, a tista, ki so na voljo v trgovini, imajo več negativnih plati: vsebujejo veliko kemikalij, krpa ob čiščenju z njimi pogosto pušča sledi in zanje je treba seči v denarnico.

Čistilo iz kuhinje

Strokovnjakinja za čiščenje iz Velike Britanije Jayden Copeland pa razkriva preprosto čistilo za ta del doma, ki lahko nastane kar v domači kuhinji.

»Najboljše čistilo za čiščenje kabine za prhanje je mešanica belega kisa in običajnega detergenta za pomivanje posode. Nikoli več vam ne bo treba kupovati posebnih čistil,« je prepričana Copelandova in niza več prednosti tega načina:

FOTO: Thinkstock

»Beli kis je najboljše naravno čistilo za stekla, saj razgradi vodni kamen in drugo umazanijo. Prav tako se lahko spira s površin in po čiščenju z njim ne ostajajo sledi.

Detergent za posodo odstranjuje mastne madeže in ostanke mila, šamponov, gelov.

Kako pripraviti čistilo?

V plastenki z razpršilom zmešajte enaki količini kisa in detergenta. Poškropite površine, počakajte pet minut in jih obrišite.

Po čiščenju steklo splaknite z vlažno krpo in ga zloščite do sijaja, piše Express.