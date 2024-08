Na mikrovalovko pozabimo: vsaj enkrat na mesec jo je treba dobro očistiti

Kuhinja je srce doma, v njej nastajajo okusne jedi, hkrati je to prostor za druženje in prijetne pogovore. A da bi bilo tako kuhanje kot bivanje v njej res prijetno, jo je treba redno čistiti. To že veste in ste pri tem temeljiti, vseeno pa se lahko zgodi, da ostanejo spregledani kotički in predmeti, ki zahtevajo redno nego, vendar večina nanje pozabi, čeprav ne bi smeli. Kateri so torej med čiščenjem zapostavljeni predmeti v kuhinji?

Gobice redno menjamo

Embalažo za začimbe in lične keramične posodice za sladkor, sol, moko, kavo ter podobno med kuhanjem večkrat primemo z mastnimi rokami. Na njih se tako nabere plast umazanije, na kateri se množijo bakterije, te pa lahko pridejo v stik s hrano, ki jo pripravljamo, in povzročijo zastrupitev. Po vsaki uporabi jih očistite.

Posebno pozornost pri čiščenju zahteva sekljalnik.

Gobice so naslednji predmet, ki zahteva posebno pozornost. Zaradi vlažne notranjosti in stalnega stika s hrano ter umazanijo se na njih ustvarijo idealne razmere za množenje klic. Z umazano gobico seveda ne moremo očistiti površin, zato naj se med posamičnimi uporabami res dobro posuši, enkrat na teden jo razkužite v mikrovalovki in vsak mesec staro nadomestite z novo.

Po vsakem pomivanju posode očistite tudi korito in pipo.

Ko smo pri mikrovalovki – tudi tej je treba vsaj enkrat na mesec nameniti posebno pozornost in jo dobro očistiti. Najlažje tako, da v njej segrejete mešanico kisa in vode, počakate, da se pod vplivom pare umazanija zmehča, in jo nato obrišete.

Deske dezinficiramo

Nič drugače ni z desko za rezanje. Na njej se kopiči ogromno umazanije, ostanki hrane, in zareze, ki nastanejo pri uporabi noža, zagotavljajo mikrobom idealne razmere za množenje. Deske, tako lesene kot plastične, bi morali temeljito očistiti po vsaki uporabi in jih občasno dezinficirati. Za rezanje zelenjave ter mesa uporabljate drugo desko.

Posebno pozornost pri čiščenju zahteva sekljalnik. Najbrž ni tako čist, kot si mislite, saj se na in ob njegovih nožih velikokrat zadržuje umazanija, ki jo zlahka spregledate, na njej se množijo bakterije, ki se ob pripravi prenašajo na svežo hrano. Tako palične kot druge mešalnike in sekljalnike zato po vsaki uporabi res temeljito operite. Na srečo jih je praviloma dovoljeno prati v pomivalnem stroju, je pa res, da vročina in kemikalije škodujejo rezilom.

Za konec pa še pipe. Zdijo se sicer čiste, a na njih so ostanki vodnega kamna in druge umazanije. Le čiste zagotavljajo čisto vodo in varno pripravo hrane. Po vsakem pomivanju posode in korita tudi pipo obrišite s čistilom, bodite pozorni na utore in mrežico, vsaj enkrat na leto pa jo razstavite in ostanke mineralnih snovi očistite z vseh njenih površin.