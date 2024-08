Kavč menjamo na deset let

Težko bi našli dom, v katerem ni vsaj enega kosa oblazinjenega pohištva, saj to prispeva ne le k udobju bivanja, ampak tudi estetiki. Da bi bilo čim dlje kot novo, je pomembno ne le redno čiščenje, ampak tudi izbira pravega načina čiščenja, saj se različni materiali različno odzivajo na različne tehnike pa tudi čistila. Bistveno je torej, da preden se lotimo čiščenja, ugotovimo, iz katerega materiala je oblazinjeno pohištvo in česa ta material ne mara.

Madeže očistimo takoj

Ena najpogostejših izbir je tekstilno oblazinjeno pohištvo, saj je udobno, mehko in prijetno na pogled. Na voljo je ogromno različnih barv in vzorcev, tudi tekstur, zato se večina ljudi pri izbiri predvsem kavčev in foteljev odloči za prevleko iz blaga. Redno sesanje je bistveno za odstranjevanje prahu in drobnih delcev s površine, pri odstranjevanju madežev pa je treba biti previden. Uporabimo blaga čistila in jih vedno najprej nanesemo na del, ki ni na vidnem mestu, če bi se tkanina ob stiku s čistilom razbarvala ali kako drugače poškodovala. Za globinsko čiščenje je priporočljivo uporabiti parni čistilnik, vendar le če material to dopušča.

Izjemno priljubljen material za oblazinjeno pohištvo je tudi usnje, ki je vzdržljivo in enostavno za čiščenje, vendar zahteva redno vzdrževanje, da ohrani svojo elastičnost in sijaj. Usnjeno pohištvo je tudi precej dražje od drugih materialov. Priporočljivo je, da usnje redno čistimo z vlažno krpo in ga nato osušimo. Uporabimo izdelke za nego usnja, ki ta material tudi zaščitijo pred razpokami.

Bistveno je, da ga redno sesamo in odstranjujemo trde delce, ki zaidejo nanj.

Semiš in mikrovlakna so bolj občutljivi materiali, ki zahtevajo posebno nego, za čiščenje uporabljamo posebne krtače in čistila za semiš, ki ne bodo poškodovali njegove strukture. Madeže je treba odstraniti takoj, najbolje s suho krpo ali posebnimi čistili, ki ne vsebujejo vode, saj lahko ta pusti madeže in semiš uniči. Izberemo lahko tudi oblazinjeno pohištvo iz sintetičnih materialov, ki so pogosto bolj odporna in enostavna za čiščenje ter vzdrževanje, tudi njihova življenjska doba je daljša in cena ugodna.

Z leti se obrablja

Ne glede na material pa je priporočljivo, da se oblazinjeno pohištvo menja na od sedem do deset let, če ga uporablja veliko ljudi, še kakšno leto prej. Ko sedamo nanj, ležimo, kdaj kdo morda tudi skače, se pohištvo namreč obrablja in postaja vedno manj udobno, pozneje lahko tudi zdravju škodljivo, saj ne omogoča več ustrezne opore kolkom in hrbtenici, pojavijo se lahko tudi bolečine v kolenih in drugih sklepih.

Pogosto se zgodi, da si vsak član gospodinjstva izbere najljubše mesto na sedežni garnituri in vsakič nanj tudi sede. V tem primeru bo sčasoma na tem mestu tkanina vedno bolj obrabljena in obledela, polnilo pa se bo začelo tanjšati. Najsi bo določeno mesto še tako udobno, pogled na televizijski zaslon pa ravno pod pravim kotom, poskusimo ga občasno zamenjati in se presesti vsaj nekaj centimetrov levo ali desno, naprej ali nazaj, obraba bo tako počasnejša in na najljubšem kavču bomo lahko uživali dlje.