Modni izbor: čudovite kratke hlače za vsako postavo (FOTO)

Kopičenje kratkih majic lahko pripelje do tega, da jih imamo v poletni vročini res veliko, a jih nimamo priložnosti obleči, saj ob visokih temperaturah najraje izberemo lahkotne obleke. A to le zato, ker še nismo izbrale poguma za kratke hlače. Ko bomo te dodale v svojo garderobo, se odpre cel kup novih kombinacij.

Kratke hlače namreč lahko nosimo na običajne majice, lepo pristajajo tudi na bluze in srajce, na letos modne brezrokavnike, odlično bomo videti tudi v kombinaciji s suknjičem. Letošnji trendi nas usmerjajo, da lahko kratke hlače vključimo v povsem eleganten videz z bluzo in suknjičem ter visokimi petami, čisto nasprotna pa je kombinacija ozkih športnih kratkih hlač in prevelike majice.

To vse nam dokazuje, da so kratke hlače resnično kos tega poletja, širok nabor različnih krojev pa omogoča, da vsaka najde kos zase, v katerem se bo najbolje počutila.