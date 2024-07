Metoda, s katero pri nakupu breskev takoj ugotovimo, ali so res dovolj zrele

Pri svežem sadju in zelenjavi je pogosto tako, da hočeš nočeš kupujemo mačka v žaklju. Na videz lepo, brezhibno, sijoče, a ni nujno, da je tudi okusno in zdravo. Na okus pomembno vpliva zrelost plodov, kar potrošniki običajno preizkušamo z otipom in vohom. Pri tem plodove s premočnim stiskanjem pogosto poškodujemo in s tem spravljamo v jezo kupce, ki pridejo za nami. Da bi se temu izognili, predstavljamo preprosto metodo brez dotika, kako prepoznati zrelost breskev, katerih sezona je prav zdaj na vrhuncu.

Poglejte, kakšen je pecelj

Osredotočimo se na videz oziroma barvo peclja. Če je zelen, je zelo verjetno, da je bila breskev obrana nekoliko prezgodaj, plodovi pa so nedozoreli, zato raje izberimo plodove z rjavimi peclji, ki kažejo, da so zreli in sočni. To je osnovno pravilo za določanje zrelosti.

Kaj pa storimo, če so plodovi brez pecljev?

Pogosto se namreč zgodi, da jih pri obiranju odtrgamo. V tem primeru pozorno poglejmo kolobar okoli peclja. Če je zelen, je zelo verjetno, da breskev še ni zrela in torej ne bo sočna in sladka, kot bi si želeli. Seveda zrelost dokončno potrdimo tako, da sadež prerežemo ali zagrizemo vanj.

Kako »dozorimo« breskve

A tudi če smo kupili nedozorele breskve, še ni vse izgubljeno. Spravimo jih v papirnato vrečko, ki bo zadržala zorilni plin etilen, in jih pustimo čez noč na sobni temperaturi. Zjutraj bodo nekoliko zmehčane in slajše.

Seveda so tudi manj zrele breskve uporabne. Če smo povsem iskreni, marsikomu so take celo bolj všeč. Tako trde, da kar počijo, ko zagrizemo vanje, njihov okus pa je nekoliko trpek. Večina pa ima vendarle raje, da so tako sočne, da se iz njih pocedi sok, ko jih prerežemo. Čvrste narežemo na krhlje in z njimi okrasimo tudi slane jedi, predvsem narezke. Lepo bodo dopolnile sire in suhe mesnine, zlasti pršut.

Nekoliko trše breskve lahko prerezane spečemo na žaru, tako da se malce omehčajo, bolj zrele pa pripravimo v solati. Obogatene s pikantnim prelivom iz oljčnega olja in jabolčnega kisa so prava poslastica. Zelo zrele sadeže predelamo, narežemo jih in zmečkamo ter zmešamo v različne jedi, na primer v jogurt ali skuto, dodamo jih smutijem in sadnim kašam, ki jih lahko tudi zamrznemo in ponudimo kot sladoled. Najpogosteje jih skuhamo v marmelade in želeje pa tudi v kompote ali različne sokove, bistre ali goste. Uporabimo jih lahko za pripravo alkoholnih pijač in sladice.