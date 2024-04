Postenje za boljše zdravje

»Zdravje je naše normalno stanje, bolezni ni,« razumljivo pove Marjan Videnšek, ustanovitelj in predsednik zavoda Preporod. In razloži: »Gre le za simptome, ki so znak nepravilnega delovanja organov in funkcij organizma. Vse okvare pa imajo vzroke, ali ne?! Zatorej omogočimo svojemu organizmu normalno delovanje.«