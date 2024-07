Luka Pangos, zmagovalec Masterchefa: Mama mi je vedno govorila ...

»Ko pogledam svojo pot v MasterChefu, mi največ pomeni to, da sem ostal zvest sam sebi in odkril svoj slog kuhanja. Hkrati pa mi naziv in nagrada pomagata, da bom lahko malo hitreje uresničil svoje sanje,« na vprašanje, koliko mu pomeni zmaga, posebno v letošnjem športnem poletju, odgovarja devetindvajsetletni Luka Pangos, zmagovalec desete sezone MasterChefa Slovenija. Ali je vedno tako, da ko se nečesa lotite, uspeh ne izostane? In pri tem tudi tvegate? Ni vedno tako. Običajno najprej začnem delati pet stvari in se potem zapičim v eno. Tisto, v kar se zapičim, pa po­stane osebno in mi ne ...