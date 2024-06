Konec je: dobili smo novega velikega zmagovalca MasterChefa Slovenija!

Letošnja sezona šova MasterChef Slovenija, v kateri so podarili kar 50.000 evrov nagrade, je končana. Njen veliki zmagovalec pa je 29-letni Luka Pangos, ki je v finalu z 81 proti 78 v točkah premagal 21-letno Klaro Šmigoc.

»Dejansko sem zmagal deseto sezono MasterChef Slovenije. Jaz kar ne morem verjeti, ampak hkrati pa vem, da si zaslužim to, « je novi zmagovalec povedal po razglasitvi in dodal: »To so enostavno moje sanje. Deset let sem gledal MasterChefa, končno se prijavil notri. Želel sem si zmagati, ma zdaj sem kar zmagal. Ne morem verjeti.«

FOTO: POP TV/Voyo/zaslonska slika

Letošnja finalna bitka je potekala dva dneva, kar se doslej v slovenskem MasterChefu še ni zgodilo. Luka je bil že po prvem dnevu v vodstvu, saj je imel pred Klaro sedem točk prednosti.

Novi zmagovalec se je v prvem finalnem dnevu izkazal s predjedjo. Pripravil je karamelizirane sardele na šavor z omako iz češnjevih paradižnikov, sponge s črnim česnom in limonino-rožmarinov sneg. Za to jed je prejel maksimalnih 30 točk. Klara se je za predjed odločila za pohorski pisker z več vrstami mesa, kolerabni zvitek, majonezo črnega česna, hrustek z lešniki in brusnični džem. Za to jed je dobila 27 točk.

Lukova predjed FOTO: POP TV

Za glavno jed je Klara pripravila kopunovo rolado, foie gras, kozice, pommes duchesse, kremo sladkega krompirja, ocvrtega kopuna, pomarančno majonezo ter koriandrovo olje, Luka pa polnjenega kopuna, peteršiljev fars, pire iz ožganih krompirjevih olupkov, sušene olive, drobljenec iz pinjenca, koruzni tourbillon in kopunovo omako. Klara je za glavno jed dobila 21 točk, Luka pa 25. Prvi finalni dan je Luka tako zaključil s 55, Klara pa z 48 točkami.

Klarina glavna jed FOTO: POP TV

V drugem dnevu sta morala finalista pripraviti sladico. Klara je s svojo navdušila sodnike. Pripravila je čokoladni bonbon, čokoladno vanilijev mousse z jagodnim oblivom, kokosov drobljenec, prah bele čokolade, rabarbarin sorbet in jagodni kaviar in za to dobila 30 točk. Luka se je odločil ta topinamburjev sladoled, jogurtov mousse s kulijem maline in čilija, tuile iz hibiskusa, orehov piškot, orehov crumble ter omako iz rdeče pese in vina, za kar je prejel 26 točk. Ko je izvedel za te točke, se je veselje lahko začelo.