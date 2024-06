Udeleženec MasterChefa pustil službo in sledil sanjam (Suzy)

Triinštiridesetletnemu Kamničanu je kuharska oddaja spremenila življenje. V jubilejno sezono je vstopil s precej dobrim znanjem, a si niti v najbolj norih sanjah ni predstavljal, da se bo domov vrnil z zakladnico kulinaričnih nasvetov in izkušenj iz prve roke, ki jih ponujajo le najboljše šole. Z odličnimi krožniki se je uvrstil med pet najboljših amaterskih kuharjev in dokazal, da so sanje uresničljive, če je človek pripravljen trdo delati. »Dela je veliko. Na tebi je, ali ga boš zagrabil ali boš ležal. Tega sem si tudi želel in lagal bi, če bi rekel, da ni naporno,« se zasmeji Jure, ko se o...