Prijatelji o njem pravijo, da je točen, optimističen in vedno pripravljen pomagati, sam dodaja, da je zanesljiv, pozitiven in zelo radoveden. Devetindvajsetletnik iz Kopra je imel že pred snemanjem velike načrte, ki jih je po osvojenih 50 tisočakih začel uresničevati skupaj z dekletom Sarah. Kmalu bo njuno življenje povsem drugačno, kot je bilo doslej. Iskrene čestitke ob zmagi! Kako se počutite kot najboljši amaterski kuhar jubilejne sezone? Težko dojemam, da je ravno meni pripadla ta čast. Izpolnile so se mi sanje in ti občutki so noro dobri. MasterChef je bil zame odlična odskočna deska v...