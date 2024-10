LJFW: Za jubilej rekordno dni mode

Da se ljubljanski teden mode vsako leto bolj razvija ter da organizatorji iščejo vedno več priložnosti, kako bi ohranili slovensko modno sceno še kako živo in dejavno, dokazuje pester program in urnik dogodkov ob 10. obletnici LJFW v ljubljanskem Centru Rog med 7. in 11. oktobrom. Na že 15. ediciji LJFW bo kar 46 modnih revij, kar je največ, odkar dogodek obstaja.

Zadnja leta, in tudi letos bo tako, si revije na tednu mode lahko ogleda vsak, ki kupi vstopnico, odprtost dogodka pa slovenski modni oblikovalci pozdravljajo, saj tako njihove kreacije lahko vidi še večji del javnosti. Revije so dobro podprte tudi z objavami na družbenih omrežjih, zato lahko prav vsak dobi vpogled v modno dogajanje in vizijo oblikovalcev za prihodnje mesece. Vpliv družbenih omrežij je verjetno tudi razlog, da se bosta na tednu mode predstavili znamki, ki sta svojo skupnost strank zgradili prav na instagramu, The Base Label in SWY.

Teden mode bo potekal med 7. in 11. oktobrom v Centru Rog v Ljubljani.

Na okrogli mizi o trajnosti in spolno nevtralnih oblačilih

Sicer pa se bodo na tednu mode predstavila skorajda vsa uveljavljena imena slovenske mode, kot so Maja Štamol Droljc, Draž, JSP, Almira Sadar, Petja Zorec, Mojca Celin, Renata Bedene, Tanja Zorn in Tanja Uvera ter številni drugi.

Poleg modnih revij bo v času tedna mode v Centru Rog zanimiva okrogla miza, na kateri bodo poznavalci dogajanja govorili o aktualnih trendih spolno nevtralnih oblačil ter načinu njihove proizvodnje v luči trajnostnih materialov in pravične trgovine v dobavni verigi. Okrogla miza je dostopna za vse, strokovnjakom pa lahko prisluhnite v torek ob 11. uri.

Po številnih lokacijah, kjer je LJFW iskal svoje mesto, se zdaj zelo dobro znajde v Centru Rog. Foto: Sandi Fišer/mediaspeed.net

Trgovina še približala slovensko modo

Poleg možnosti ogleda revij so organizatorji modo približali ljudem tudi s trgovino. Ena največjih prelomnic LJFW je bilo odprtje trgovine LJFW.shop, ki že skoraj leto dni domuje v Centru Rog in oblikovalcem omogoča ne le predstavitev, temveč tudi prodajo njihovih kolekcij skozi vse leto. »Ta korak je omogočil vpogled v to, kaj se zgodi s kosi po predstavitvi, to je poglobilo naše razumevanje trga in nas pripravilo na večje in pomembnejše korake,« ob napovedi dogodka in pogledu po letih nazaj pove Den Baruca, direktor LJFW.

V trgovini LJFWShop si lahko kreacije oblikovalcev ogledate od blizu in se sami prepričate o kreativnosti slovenske mode. Foto: Črt Piksi

Skupaj z Melindo Rebrek, izvršno producentko, in Nino Jagodic, programsko direktorico LJFW, jim je uspelo vzpostaviti platformo, ki ima zelo pomembno vlogo pri razvoju slovenske modne industrije. »Priznam, da si ob prvi, takrat še virtualni ediciji v Mestnem muzeju, nisem mislila, da nam bo v desetih letih uspelo doseči to, kar smo. Od popolne kreativne neodvisnosti ekipe, ki je dogodek kljub vsem oviram izpeljala, do danes, ko se tuji novinarji in oblikovalci sami javljajo, da bi sodelovali na LJFW, smo prehodili dolgo pot. Ta je bila polna tako uspehov kot izzivov – na trenutke je bila kot dober žur, drugič kot grška tragedija, a vedno dinamična in kreativna,« pravi Rebrekova.