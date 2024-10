Anita Švajger: lepa, samozavestna in ambiciozna (Suzy)

»Neverjetno! Še vedno komaj dojemam, da sem osvojila ta naziv! Zmaga je zame zelo pomembna, saj sem si jo močno želela. Vesela sem naziva, saj je odlična odskočna deska v svetu manekenstva,« je, ko so ji nadeli lento najlepše, povedala svetlolasa Vrhničanka. Časa za proslavljanje in počivanje ne bo imela, saj jo že čakajo priprave na svetovni finale sredi novembra v italijanskem Livignu, ko se bo potegovala za sanjsko pogodbo v vrednosti 200.000 evrov.

Anita je začela kot najstnica v manekenski šoli Bernarde Marovt. FOTO: Peter Hmelak/World Top Model Slovenia

»Na tekmovanje sem se prijavila, ker sta me navdušili izjemna organizacija World Top Model Slovenia in Kaly Kolonič s svojim profesionalnim pristopom. Že dlje spremljam ta projekt, saj sem si želela nabrati nove izkušnje in poznanstva na področju manekenstva. To tekmovanje se mi je zdelo kot nalašč zame. Všeč mi je tudi, da ta projekt ni klasično lepotno tekmovanje, ampak išče dekle, ki izpolnjuje merila profesionalnega modela,« pove Anita.

Moda in kozmetika

Z manekenstvom se je začela spoznavati pri rosnih petnajstih letih, ko jo je mama prijavila v manekensko šolo Bernarde Marovt. Takrat je prvič spoznala svet mode. »Sprva sem bila še malo sramežljiva in neizkušena, z leti sem pridobila samozavest. Že kot deklica sem bila navdušena nad modo in kozmetiko. Rada sem pozirala pred kamero in si predstavljala, da sem znana manekenka. Mislim, da je ljubezen do tega dela v moji krvi že od otroštva, saj sem imela vedno željo po nastopanju. Navdušila me je tudi mama, ki se je v mlajših letih ukvarjala z manekenstvom,« pripoveduje.

Veselje je bilo nepopisno. FOTO: Peter Hmelak/World Top Model Slovenia

Že od nekdaj se je rada ličila in negovala. Hvaležna je, da od tega lahko tudi živi. Dela namreč kot lepotna svetovalka kozmetike Loreal Luxe Slovenija. »Sem ljubiteljica parfumov in ličil. Kot lepotna svetovalka pomagam pospeševati prodajo kozmetike za znane kozmetične znamke kot so Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Prada, Biotherm in Valentino. Po duši sem športnica, zato zelo rada obiskujem vodene vadbe in fitnes. Občasno hodim v hribe, v prostem času rada preberem kakšno dobro knjigo ali se družim s prijatelji ter z družino,« pove s širokim nasmehom.

Med svetovno elito

Kmalu jo čaka še največje potovanje v življenju, na svetovni finale, na katerega se želi dobro pripraviti. »Izpiliti želim hojo po modni brvi in fizično pripravljenost. Mislim, da pri pripravah ne bo težav, saj mi bo pri tem pomagala izkušena ekipa fotografov, koreografov in stilistov World Top Model Slovenia. Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo. Svetovni izbor že nestrpno pričakujem, saj komaj čakam, da spoznam nove ljudi in pridobim izkušnje,« z nasmehom sklene mlado dekle.