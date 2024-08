Paris Hilton navdušena nad slovenskimi kreacijami Antoninias

Navdih za blagovno znamko Antoninias se je rodil skupaj z ustanoviteljico Antoninias Elino Smogavc in edinstveno potjo, ki jo je življenje zanjo začrtalo že na začetku. Antoninias smo lahko zasledili v mnogih znanih modnih publikacijah in videli v eni najbolj gledanih resničnostnih oddaj Otok ljubezni, njene kreacije rade nosijo številne zvezdnice. Tudi Antoninias Elina izžareva zvezdniško eleganco in od nekdaj verjame v svojo edinstvenost, zato pogumno stopa iz okvirov, ki jih družba pogosto postavlja. »Vedno sem verjela, da je drugačnost nekaj lepega in da ni nič narobe, če razmišljamo in delujemo po svoje. Zavedam se svojih napak in jih vidim kot priložnosti za učenje, saj me prav te izkušnje oblikujejo v boljšo osebo. Moje življenjske izkušnje so me pripeljale do globokega prepričanja o pomembnosti krepitve vloge žensk in izražanja njihove edinstvene lepote,« v vasici Gorenje pri Zrečah, kjer živi, pove 31-letnica, ki privablja poglede na vsakem koraku. »Mislim, da sem del te strasti podedovala po mami, ki je bila že v mladosti znana po tem, da je nosila velike klobuke, kar je bilo v tistem času na Pohorju precej nenavadno. Moda je bila moj način, kako pokazati, kdo sem, vedno sem želela ustvarjati nekaj, kar bi izstopalo in nosilo globlji pomen.«

Domov iz Londona

Antoninias Smogavc, ustanoviteljica blagovne znamke Antoninias, je naredila velik preboj v tujino. FOTO: osebni arhiv

Po diplomi iz modnega oblikovanja v Londonu je zaključila magisterij v modnem marketingu in luksuzni maloprodaji. »London je središče svetovne mode in luksuza. Vedela sem, da mi bo študij tam razširil obzorja in mi omogočil pridobitev znanja, potrebnega za uspešno vodenje blagovne znamke. Poleg tega sem želela izkusiti raznolikost in drugačne pristope, ki jih ponuja to živahno mesto.« Čeprav ji je London dal veliko znanja in izkušenj, se je odločila vrniti domov. »Čutim globoko povezanost s Slovenijo, predvsem z naravo. Prav ljubezen do narave me je navdihnila, da sem svojo blagovno znamko zasnovala trajnostno. Celotna kopalna kolekcija je izdelana iz recikliranih materialov, ki prihajajo iz Italije.«

Tujina ji je dala širši pogled na modo in jo naučila drznosti. »Spoznala sem različne kulture in trende, kar je obogatilo moje delo in mi dalo samozavest, da sledim svoji poti. Že med bivanjem v Londonu sem nosila izključno svoja oblačila, in ko so se ljudje zanimali, kje sem jih kupila, mi je to dalo še večjo motivacijo za nadaljnje ustvarjanje.« Dela je vajena od doma, njena družina ima v lasti gostilno Smogavc.

Blagovna znamka Antoninias je prisotna v številnih državah po svetu. FOTO: osebni arhiv

»Delo v družinskem gostišču mi je dalo trdne temelje za razumevanje poslovanja. Naučila sem se pomena trdega dela, vztrajnosti in osredotočenosti na zadovoljstvo strank, kar sem prenesla tudi v svojo blagovno znamko.« Ustvarila jo je leta 2013. »Verjamem v energijo in moč imen, zato sem tudi sama spremenila svoje ime v Antoninias Elina Smogavc, pri čemer mi je pomagala astrologija. Ime je edinstveno, in ker nosi toliko pomena zame, se mi je zdelo naravno, da ga uporabim za svojo blagovno znamko. Antoninias je odsev mene, mojih sanj, strasti in vsega, kar želim deliti s svetom.« Začetki so bili polni izzivov. »Bilo je veliko neprespanih noči in težkih odločitev, vendar me je vedno vodila vizija. Ključna pri premagovanju začetnih ovir je bila podpora mojega partnerja, ki je verjel v mojo idejo in me spodbujal pri uresničevanju sanj. Brez njega ne bi bila tukaj, kjer sem danes.«

Kreacije za samozavestne

Njen pogled na svet mode je zrasel iz trpkih življenjskih izkušenj. »Moja pot je bila polna vzponov in padcev. Vsaka ovira me je oblikovala in naredila močnejšo. Najbolj me je zaznamovalo spoznanje, da s trdim delom, vztrajnostjo in jasno vizijo lahko dosežeš vse, kar si zadaš. Vedno sem se spominjala očetovega nasveta: 'Nič ni narobe, če padeš, pomembno je, da vstaneš še močnejši.'«

Letos je postala mamica in ta čudovita izkušnja ji je prinesla nove izzive. »Družina mi daje novo perspektivo in še večjo motivacijo pri delu. Moj dragi Lukas prinaša še večji uspeh ter navdih v moje življenje. Kjer koli sva, se z nasmehom prilagaja in vedno znova mi dokazuje, kako dragocen je čas, ki ga preživimo skupaj.« Ustvarjalni navdih najde v naravi, umetnosti in vsakdanjem življenju. »Moje kreacije so namenjene samozavestnim ženskam, ki želijo izstopati in se počutiti močne v svoji koži. Ženskam, ki cenijo kakovost, edinstvenost in močno sporočilo, ki ga prinaša vsako oblačilo. Ženskam, ki se ne bojijo biti drugačne in so na to ponosne.«

Zaslovela je s kopalkami. FOTO: osebni arhiv

Zaslovela je z drznimi kopalkami. »Kopalke so zame simbol svobode in samozavesti. So kos oblačila, ki najbolj poudari žensko telo, in želela sem ustvariti take, v katerih se bo vsaka počutila lepo, močno in edinstveno.« Letos so v ospredju kopalke, ki združujejo drzne kroje in izvirne detajle. »Priljubljeni so modeli z asimetričnimi linijami, visokimi izrezi in izrezi na nepričakovanih mestih. Svetle barve, od živahnih neonskih tonov do elegantnih pastelov, so prav tako zelo modne, pogosto so kombinirane z zanimivimi vzorci. Velik poudarek je tudi na udobju in trajnostnih materialih, zato so letos še posebno priljubljene takšne iz recikliranih tkanin, ki združujejo stil z odgovornostjo do okolja.«

Tudi v hollywoodskem filmu

Blagovna znamka Antoninias je prisotna v številnih državah po svetu. »Naši paketi potujejo v različne kotičke planeta, od Evrope in Severne Amerike do Azije in Avstralije. Največ pošiljamo v ZDA, države Evropske unije, Združene arabske emirate in Avstralijo.« Kopalke z njenim podpisom nosijo številne znane osebnosti, vključno z modeli, igralci in vplivnicami. »Vsaka izmed njih mi veliko pomeni, saj s tem pomagajo širiti sporočilo moje blagovne znamke in krepijo samozavest žensk po svetu. Med njimi so na primer igralka in pevka Vanessa Hudgens, košarkarica Sue Bird, pevka Jessie Reyez in igralka Eugenia Kuzmina.«

Antoninias Elina Smogavc in Danica Lovenjak FOTO: osebni arhiv

Kmalu bomo videli njene kopalke tudi v hollywoodskem filmu Goon of the Lagoon, saj jo je k sodelovanju povabil ameriški režiser Gino Raphael Payne. »Ta projekt se je začel z enostavnim povpraševanjem iz filmske industrije prek e-pošte. Sledil je zoom klic, takoj smo se povezali s producenti in kostumografi. Pritegnil jih je moj edinstveni in drzni slog, ki so ga želeli vključiti v svoj film. Navdušena sem, da bodo moje kopalke del tako velikega projekta, in komaj čakam, da jih vidim na velikem platnu.« Kot pravi prodorna oblikovalka, se veliko zgodi prek spleta in priporočil. »Ko se enkrat znajdeš v pravih krogih, se tvoja blagovna znamka širi med vplivnimi ljudmi. Pomaga tudi, da so moje kopalke edinstvene in visoko kakovostne, kar jih naredi še bolj privlačne za znane osebnosti. Življenje je polno presenečenj, in svet spleta nima meja, saj nikoli ne veš, kdo bo videl tvoje delo. Smešna zgodba iz tega tedna je, ko sem prejela obvestilo: 'Paris Hilton je komentirala tvoj reel.'«

Kolekcija za naslednje leto je že pripravljena, tukaj pa je njen nasvet za letošnje poletje: »Osredotočite se na udobje in izražanje svojega osebnega sloga. Naj vam oblačila, ki jih nosite, prinašajo veselje in samozavest. In ne pozabite: 'Močne ženske opolnomočijo druge ženske.' Naj bo to poletje čas, ko izrazite svojo notranjo moč in lepoto in ste hkrati navdih drugim.«