Lan – rešitev za vroče poletje

Lan je zagotovo eden bolj prijaznih materialov za višje temperature. Poleg tega odslikava prefinjenost in eleganco, kar lahko rečemo za vsako kakovostno blago. Hkrati v bolj neformalni kombinaciji deluje tudi športno in je zato prava izbira za tiste z bolj sproščenim modnim slogom.

Če se čudite tistim, ki so poleti, v razgretih dnevih, oblečeni v dolga oblačila, pomislite še enkrat. Zelo verjetno nosijo lan, ki odlično diha in hkrati ščiti pred sončnimi žarki.

Je eden najstarejših materialov, zgodovina pravi, da so ga že pred 8500 leti uporabljali za oblačila v Izraelu, v Starem Egiptu pa so z lanenimi povoji že pred 5000 leti mumificirali svoje faraone. Proizvodnja lanu je do okolju bistveno bolj prijazna kot proizvodnja bombaža.

Kljub temu da sta tako lan kot bombaž naravni material, je lan do telesa bolj prijazen, saj bolje vpija znoj in se hitreje suši. Tako so lanene hlače zagotovo bolj prijetna izbira za poletne temperature kot recimo kavbojke, ki se nam lepijo na prepoteno kožo. Da o klasični srajčni obleki iz lanu niti ne govorimo.

Hlače in majica iz lanu italijanske znamke Liviana Conti. FOTO: Liviana Conti

Zanimivost tega materiala je tudi njegovo spopadanje z vonjem, saj ga izjemno dobro vpija. Lan lahko peremo pri visokih temperaturah, čas in uporaba pa ga bosta naredila le še prijetnejšega in lepšega.

Edina slaba stran lanu je mečkanje. A najbolj se mečkajo kosi, ki so narejeni iz cenejšega lanu, torej krajših vlaken. Če je oblačilo dražje in naj bi bilo kakovostnejše, lahko upate, da je narejeno iz dolgih vlaken, ki se načeloma manj mečkajo.

Lanene obleke so največkrat enobarvne, ali pa z motivi narave, kakršna je tudi ta znamke Punt Roma. FOTO: Punt Roma

So pa z leti, ko je lan spet postal izjemno priljubljen, tudi te zmečkane gube postale kar malce moderne. Vedno bolj namreč velja, da ima naravno in do telesa prijazno veliko prednost pred strogo uglajenostjo. Torej vam za prihodnje vroče in sončne dneve predstavljamo naš modni izbor lanenih kosov.