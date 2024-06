Se nam obeta še en referendum? To predlagajo v SDS

Največja opozicijska stranka SDS bo danes predlagala posvetovalni referendum o priznanju Palestine, so za STA potrdili v stranki. S tem bi odložili odločanje o priznanju, ki je sicer predvideno na torkovi izredni seji državnega zbora.

Po poročanju spletnega portala N1 naj bi SDS predlog za razpis posvetovalnega referenduma vložila med popoldansko sejo parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, na kateri bodo razpravljali o predlogu sklepa vlade, da državni zbor prizna Palestino kot neodvisno in suvereno državo.

Možnost za vložitev predloga za posvetovalni referendum imajo sicer do torkovega glasovanja na seji državnega zbora. Da bi SDS s predlogom uspela, ne gre pričakovati, bi pa odložila končno odločanje o priznanju Palestine.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je možnost predloga za posvetovalni referendum, v četrtek omenila med manevri, ki bi se jih lahko posluževali tisti, ki jim sklep vlade ni pogodu. Po njenih besedah bi s tem odločanje v DZ odložili za 30 dni.

V SDS in NSi kritični do predloga o priznanju

V skladu s poslovnikom DZ se predlog posvetovalnega referenduma uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Naslednja redna seja DZ je predvidena 17. junija, pred poletnimi počitnicami pa je predvidena še seja 8. julija.

Sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države je vlada soglasno sprejela v četrtek. Premier Robert Golob je ob tem pojasnil, da gre za priznanje Palestine v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se vpleteni strani dogovorili v bodočem mirovnem sporazumu.

V opozicijskih SDS in NSi so do predloga o priznanju Palestine kritični, češ da gre za predvolilno potezo pred evropskimi volitvami. V SDS so napovedali, da bodo glasovali proti, v NSi pa predloga o priznanju Palestine ne bodo podprli, a mu tudi ne bodo nasprotovali.