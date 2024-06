Stopili do 28-letnika in ga udarjali po glavi

V zgodnjih jutranjih urah so v SB Izola oskrbeli 28-letnega moškega, ki so ga neznanci napadli v Kopru.

Policisti so ugotovili, da so neznanci stopili do oškodovanca, ki je bil v osebnem avtomobilu, in ga začeli udarjati po glavi, pri čemer so ga lažje telesno poškodovali. Policisti so opravili ogled, po izsleditvi osumljencev pa bo zoper njih podana kazenska ovadba.

Škode za 3000 evrov

V Strunjanu je nekdo z ostrim predmetom poškodoval lak na osebnem avtomobilu audi. Škode je za 3000 evrov. Sledi kazenska ovadba, sporočajo s PU Koper.