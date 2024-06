Slovenski trener razočaran: Mame malih nogometašev so šle preko trupel

Za vikend je bil v Mariboru otroški turnir v nogometu, ki pa se po mnenju nekaterih ni odvijal ravno v športnem duhu. Kot je na facebooku sporočil trener Marinko Galić, »je šlo nekaterim staršem in trenerjem spet za življenje in smrt«.

Kot pripoveduje trener, je na turnir na Teznem prijavil dve svoji ekipi. »Sprva se je prijavilo 16 otrok, v zadnjih dveh dneh pa so odpovedali trije, kar je pomenilo, da mi je v eni ekipi ob sistemu igranja 6+1 manjkal eden. Ker seveda nisem želel šestim fantkom sporočiti, naj ne pridejo na zbor, sem prosil organizatorja, da mi dovolijo, da en fant igra za zelene in brani za rdeče, kjer je manjkal en igralec. Organizator se je seveda strinjal in smo tako tudi začeli igrati prve skupinske tekme,« je zapisal Galić.

Starši naj bi se obnašali zverinsko

V nadaljevanju ugotavlja, da je nogomet dokazano najbolj primitiven šport, to pa da so dokazali starši določenih ekip. »Že med tekmo so se mnogi starši NK Jarenina, kjer so glavno vlogo igrale nekatere mamice, zverinsko znašali nad sodnikom, otroki moje ekipe, predvsem pa moje malenkosti, češ da goljufamo, ker si baje otroci med seboj menjujejo drese in igrajo malo med zelenimi in malo med rdečimi. Ker je seveda obrazložit in dokazat nasprotno misija nemogoče, sem v enem trenutku celo postal nesramen in rekel najbolj divji mamici, da je zato otroški nogomet na tako nizkem nivoju, ker mamice kolo vodijo,« je priznal trener.

Galić: Gredo tudi preko trupel, če je treba

Po besedah Galića je do novih težav prišlo v četrtfinalnem delu turnirja, ko si je eden od njegovih varovancev poškodoval koleno, zato je za vratarja vzel enega fantka iz zelene ekipe. »Trener nasprotne ekipe je imel takoj pritisk staršev svoje ekipe, toda ko sem mu razložil situacijo, je korektno čestital in odšel k svoji ekipi." Kot pripoveduje trener, se je pritisk kasneje nadaljeval na organizatorje, »njihovi starši so napadali naše in pod vsako ceno hoteli doseči svoj prav, kjer pa niso izbirali sredstev. Ker seveda meni tega ni treba prenašati, sem odpeljal vse fantke v slačilnico (tudi ekipa zelenih se je uvrstila v polfinale) in jim na očetovski način razložil, da je kdaj bolje oditi domov kot pa preživljat grde scene penastih staršev nasprotnih ekip. Sreča je, da je organizator imel trinajst medalj za tretje mesto, ki sem jih razdelil vsem fantkom obeh mojih ekip, s katerimi smo potem odšli domov,« je še zapisal Galić, ki meni, da so bili starši nasprotnih ekip tako brezsrčni in neprijazni, da gredo tudi preko trupel, če je treba.

NK Jarenina: Gre za pretirano in zgrešeno reakcijo

Za komentar smo se obrnili tudi na Nogometni klub Jarenina, ki ga v objavi omenja Galić. Kot pojasnjujejo, so šele iz javne objave izvedeli, da naj bi šlo kaj narobe, s strani organizatorja pa da niso prejeli nobene pritožbe. »Pravzaprav se organizatorju zdi čudno, da se v povezavi s tem kakor koli omenja ime našega kluba, in v tem kontekstu se zdi, da gre za pretirano in zgrešeno reakcijo,« so zapisali v odgovoru in dodali: »NK Jarenina bo skupaj s svojimi trenerji vedno zagovarjala pravila 'fairplaya' in h kulturnemu obnašanju nagovarjala tudi vse svoje deležnike, kljub temu da na določene stvari nima vpliva. Pravila 'fairplaya' velevajo tudi, naj za vse veljajo enaka pravila. Svoj prostor v nogometu pa bomo še naprej iskali s pomočjo doseganja rezultatov in javnimi objavami, ki bodo odraz dosežkov našega dela.«