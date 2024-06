Challe Salle bo vedno zavezan športu (Suzy)

Kljub težkim življenjskim preizkušnjam je vrhniški raper Challe Salle s pomočjo glasbe in športa našel pravo pot. Športu je danes zavezana vsa njegova družina, zato ne preseneča, da je priljubljeni glasbenik pogosto ambasador in podpornik različnih prireditev, povezanih z gibanjem.

Nedavno se je udeležil dogodka na parkirišču podjetja Skaza v Velenju, kjer se je odvil že 9. dobrodelni Skazin tek, ki se ga je udeležilo več kot 300 otrok. S skupnimi močmi pod sloganom Zmagamo, ko si pomagamo so zbrali več kot 25 tisoč evrov, ki jih bodo organizatorji razdelili dobrodelnim organizacijam. Za pestro in razgibano vzdušje na dogodku so poskrbeli animatorji, ki so udeležencem pripravili številne igre, mojstri poslikav na obrazu, najmlajše oboževalce je zabaval raper.

V okviru najbolj srčnega teka v letu, kot pravi pobudnica projekta, uspešna slovenska menedžerka Tanja Skaza, so od leta 2016 zbrali več kot 110 tisoč evrov.